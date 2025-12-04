Elvis Fejzić za "Avaz": SNSD je nastavio s destrukcijama i blokadama

- Čim su sankcije ukinute ponovo imamo isto destruktivno ponašanje SNSD-a, i to je ključni problem. Vidjeli smo da je na sastanku s ambasadorima PIC-a pokušano ukazati na te kratke rokove, ali bojim se da vremena nema i da se ništa spektakularno ne može desiti – kaže Fejzić.

Pokušaj administracije SAD da odnose u BiH relaksira ukidanjem sankcija Miloradu Dodiku i njegovim saradnicima - nije uspio, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Elvis Fejzić, komentirajući bezuspješan pokušaj održavanja sjednice Vijeća ministara BiH i ispunjavanja uvjeta Brisela za nastavak evropskog puta naše zemlje. Podsjetimo, održavanje sjednice spriječili su ministri iz SNSD-a koji nisu glasali za predloženi dnevni red.

Dodaje da se SNSD već duže vrijeme ponaša kao antisistemska i antievropska stranka, što je građane cijele BiH dovela u neizglednu poziciju. Fejzić podsjeća da se radi o uvjetima za nastavak evropskih integracija, što je jedno od najvažnijih pitanja u poslijeratnoj BiH.

- Možemo misliti šta bi se tek desilo kada bi glavni pregovarač bio iz SNSD-a. Čitav proces bio bi zarobljen, demontiran, tunelovan, jer cilj i jeste da se on što više odugovlači. U pitanju je politička igra od koje niko, pa ni SNSD, nema koristi. Pitanje je može li uopće takva stranka biti u koalicionoj vladi i može li se s takvim partnerima išta ozbiljno raditi – ističe Fejzić.

Sjednica Vijeća ministara BiH ponovo je zakazana za ponedjeljak, jer ako do 18. decembra BiH ne imenuje glavnog pregovarača i ne usvoji nacrte zakona o VSTV-u i Sudu BiH, van evropskog voza ostaje do 2028. godine. Fejzić smatra da PIC može uraditi puno, posebno u sinergiji s OHR-om.

Bolji ambijent

- Trebaju nam njihovo jedinstvo i podrška. Članice PIC-a su važne države u globalnoj politici, ali znamo da ni tu sve ne štima. Oni imaju i neku vrstu nadležnosti da, zajedno s visokim predstavnikom, otkoče politički proces kada se nađemo u ovakvim blokadama. Njihova poruka je korisna, ali to ne umanjuje našu tugu i nezadovoljstvo. Svrha vlasti nije da blokira političke procese, već da donosi zakone i stvara bolji ambijent – naglašava profesor Fejzić.

Destabilizacija na Balkanu

Fokus EU je trenutno već na Ukrajini, a pojedini analitičari najavljuju da bi se, nakon potpisivanja mira s Rusijom, nestabilnost mogla preseliti na zapadni Balkan.

- Fokus svih značajnih euroatlantskih država već je na Ukrajini. O tome govori i vojna podrška u njenom odbrambenom ratu. Nadamo se miru, a fokus će ostati na Ukrajini, jer slijedi mukotrpan proces reintegracije i obnove države. Destabilizacija na Balkanu je pitanje „velikih igrača“. Dok dogovaraju mir u Ukrajini, oni pokušavaju i druge stvari dogovoriti, preko tog pitanja prelamaju i svoje nacionalne interese. Ne znam koliko je to korektno, ali veliki su to uvijek radili – kaže Fejzić.