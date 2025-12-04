HNS nakon što je Helez rekao da je Zovko "ustaško kopile": Pozivamo nadležna tijela da šokantni istup ne ostave bez reakcije

Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine reagirao je na izjave ministra odbrane BiH Zukana Heleza, izrečene tokom gostovanja na jednoj televiziji, ocijenivši ih skandaloznim i nedopustivim napadom na zastupnicu u Evropskom parlamentu Željanu Zovko i člana Heritage Foundationa Maxa Primorca.

Iz HNS-a poručuju kako je riječ o zapaljivoj retorici koja je, kako navode, potpuno nespojiva s funkcijom državnog ministra. - Govor mržnje, primitivne uvrede i prazne prijetnje još jednom su pokazali kako ministar Helez nije dorastao civiliziranom političkom dijalogu niti dužnosti koju obnaša - saopćeno je iz HNS-a. Ističu kako Helezove izjave ne predstavljaju samo uvredljiv nastup, već po njihovoj ocjeni mogu imati elemente krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje.