HNS nakon što je Helez rekao da je Zovko "ustaško kopile": Pozivamo nadležna tijela da šokantni istup ne ostave bez reakcije

Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine reagirao je na izjave ministra odbrane BiH Zukana Heleza, izrečene tokom gostovanja na jednoj televiziji, ocijenivši ih skandaloznim i nedopustivim napadom na zastupnicu u Evropskom parlamentu Željanu Zovko i člana Heritage Foundationa Maxa Primorca.
Iz HNS-a poručuju kako je riječ o zapaljivoj retorici koja je, kako navode, potpuno nespojiva s funkcijom državnog ministra.
- Govor mržnje, primitivne uvrede i prazne prijetnje još jednom su pokazali kako ministar Helez nije dorastao civiliziranom političkom dijalogu niti dužnosti koju obnaša - saopćeno je iz HNS-a.
Ističu kako Helezove izjave ne predstavljaju samo uvredljiv nastup, već po njihovoj ocjeni mogu imati elemente krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje.
- Pozivamo nadležna tijela da ovaj šokantni istup ne ostave bez reakcije - navode iz HNS-a, uz ocjenu da je "poražavajuće" što, kako tvrde, međunarodni zvaničnici često imaju bolje razumijevanje ustavnog uređenja i potreba Bosne i Hercegovine od pojedinih državnih dužnosnika.
HNS poziva domaće političke aktere da se okrenu smirivanju tenzija i evropskom putu zemlje, umjesto zapaljivoj retorici.
- Umjesto iskrivljavanja historije i ad hominem uvreda, potrebni su napori za poboljšavanje odnosa između konstitutivnih naroda - dodaje se u reakciji.
Na kraju poručuju kako žale zbog verbalnog napada na evropsku zastupnicu i predstavnika renomiranog međunarodnog instituta te im zahvaljuju na, kako navode, kontinuiranom doprinosu evropskoj perspektivi BiH.
HNS podsjeća da će i u narednom periodu nastaviti zagovarati evropski put zemlje i njeno mjesto u zapadnim savezima i vrijednosnim okvirima.
Podsjećamo, Helez je Željanu Zovko nazvao "poluretardiranom", a za nju i Maksa Primorca je kazao da su "ustaška kopilad".