Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BURNA REAKCIJA

HNS nakon što je Helez rekao da je Zovko "ustaško kopile": Pozivamo nadležna tijela da šokantni istup ne ostave bez reakcije

Umjesto iskrivljavanja historije i ad hominem uvreda, potrebni su napori za poboljšavanje odnosa između konstitutivnih naroda

Dragan Čović i Zukan Helez. Fena

S. S.

4.12.2025

Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine reagirao je na izjave ministra odbrane BiH Zukana Heleza, izrečene tokom gostovanja na jednoj televiziji, ocijenivši ih skandaloznim i nedopustivim napadom na zastupnicu u Evropskom parlamentu Željanu Zovko i člana Heritage Foundationa Maxa Primorca.

Iz HNS-a poručuju kako je riječ o zapaljivoj retorici koja je, kako navode, potpuno nespojiva s funkcijom državnog ministra.

- Govor mržnje, primitivne uvrede i prazne prijetnje još jednom su pokazali kako ministar Helez nije dorastao civiliziranom političkom dijalogu niti dužnosti koju obnaša - saopćeno je iz HNS-a.

Ističu kako Helezove izjave ne predstavljaju samo uvredljiv nastup, već po njihovoj ocjeni mogu imati elemente krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje.

- Pozivamo nadležna tijela da ovaj šokantni istup ne ostave bez reakcije - navode iz HNS-a, uz ocjenu da je "poražavajuće" što, kako tvrde, međunarodni zvaničnici često imaju bolje razumijevanje ustavnog uređenja i potreba Bosne i Hercegovine od pojedinih državnih dužnosnika.

HNS poziva domaće političke aktere da se okrenu smirivanju tenzija i evropskom putu zemlje, umjesto zapaljivoj retorici.

- Umjesto iskrivljavanja historije i ad hominem uvreda, potrebni su napori za poboljšavanje odnosa između konstitutivnih naroda - dodaje se u reakciji.

Na kraju poručuju kako žale zbog verbalnog napada na evropsku zastupnicu i predstavnika renomiranog međunarodnog instituta te im zahvaljuju na, kako navode, kontinuiranom doprinosu evropskoj perspektivi BiH.

HNS podsjeća da će i u narednom periodu nastaviti zagovarati evropski put zemlje i njeno mjesto u zapadnim savezima i vrijednosnim okvirima.

Podsjećamo, Helez je Željanu Zovko nazvao "poluretardiranom", a za nju i Maksa Primorca je kazao da su "ustaška kopilad".

# ZUKAN HELEZ
# DRAGAN ČOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (80)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.