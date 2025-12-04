Pet mjeseci primjene Pravilnika o zabrani pušenja: Jesen donijela prazne lokale

Prije malo više od pet mjeseci u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je primjena kaznenih odredbi Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje. Tokom ljeta, prelazak na nove propise bio je relativno lak, jer su ugostitelji mogli koristiti otvorene bašte. Međutim, s dolaskom jesensko-zimske sezone i zatvaranjem vanjskih prostora, svi gosti borave u zatvorenim objektima, gdje je pušenje klasičnih cigareta strogo zabranjeno, što je donijelo novi test za ugostiteljsku industriju. Danas se ugostitelji bore s posljedicama, padom prometa i zbunjujućim pravilima koja se ne provode ravnomjerno.

Važno je naglasiti da nova regulativa ne isključuje sve oblike konzumacije nikotina. Fokus je na sagorijevanju – odnosno na klasičnom pušenju cigareta koje stvara dim. S druge strane, proizvodi poput glo-a i IQOS-a , koji koriste grijani duhan, kao i nikotinske vrećice, nisu zahvaćeni zabranom. Po definiciji iz Zakona, upotreba ovih proizvoda se ne smatra pušenjem, jer ne sagorijevaju duhan i ne proizvode dim, već aerosol.

Kada je počela primjena Pravilnika, Federalno ministarstvo zdravstva za „Avaz“ je potvrdilo da se zabrana odnosi na elektronske cigarete i nargile, ali ne i na bezdimne proizvode koji funkcionišu putem grijanja, te nikotinske vrećice.

Kako nam je potvrđeno Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, do sada je obavljeno 96 inspekcijskih nadzora, izrečeno devet kazni i dostavljeno svega 11 odluka o uspostavljenim pušačkim prostorijama - na nivou cijelog kantona.

Prelazak na alternative

Predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera BiH Amir Hadžić smatra da su tehnički zahtjevi za pušačke prostore preskupi i nerealni. Ventilacioni sistemi koji zadovoljavaju zakonske norme koštaju i više od 50.000 KM. Mnogi objekti to ne mogu priuštiti, pa ostaju u pravnom vakuumu - bez mogućnosti da uvedu pušačku zonu, ali uz stalni pritisak gostiju i pad prometa.

Navodi i da ljudi u velikom broju prelaze na bezdimne proizvode u zatvorenom, što je logično, jer su ovi proizvodi zakonom dozvoljeni.

- Primjetno je da se oni sve više konzumiraju u ugostiteljskim objektima – kaže Hadžić.