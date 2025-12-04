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TEST ZA UGOSTITELJE

Pet mjeseci primjene Pravilnika o zabrani pušenja: Jesen donijela prazne lokale

Nakon pola godine bez dima u zatvorenom gosti prelaze na bezdimne proizvode

Ugostitelji: Postoje i drugi zdravstveni izazovi. Screenshot

Danijal Hadzovic
Piše: Danijal Hadzovic

4.12.2025

Prije malo više od pet mjeseci u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je primjena kaznenih odredbi Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje. Tokom ljeta, prelazak na nove propise bio je relativno lak, jer su ugostitelji mogli koristiti otvorene bašte. Međutim, s dolaskom jesensko-zimske sezone i zatvaranjem vanjskih prostora, svi gosti borave u zatvorenim objektima, gdje je pušenje klasičnih cigareta strogo zabranjeno, što je donijelo novi test za ugostiteljsku industriju. Danas se ugostitelji bore s posljedicama, padom prometa i zbunjujućim pravilima koja se ne provode ravnomjerno.

Važno je naglasiti da nova regulativa ne isključuje sve oblike konzumacije nikotina. Fokus je na sagorijevanju – odnosno na klasičnom pušenju cigareta koje stvara dim. S druge strane, proizvodi poput glo-a i IQOS-a , koji koriste grijani duhan, kao i nikotinske vrećice, nisu zahvaćeni zabranom. Po definiciji iz Zakona, upotreba ovih proizvoda se ne smatra pušenjem, jer ne sagorijevaju duhan i ne proizvode dim, već aerosol.

Kada je počela primjena Pravilnika, Federalno ministarstvo zdravstva za „Avaz“ je potvrdilo da se zabrana odnosi na elektronske cigarete i nargile, ali ne i na bezdimne proizvode koji funkcionišu putem grijanja, te nikotinske vrećice.

Kako nam je potvrđeno Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, do sada je obavljeno 96 inspekcijskih nadzora, izrečeno devet kazni i dostavljeno svega 11 odluka o uspostavljenim pušačkim prostorijama - na nivou cijelog kantona.

Prelazak na alternative

Predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera BiH Amir Hadžić smatra da su tehnički zahtjevi za pušačke prostore preskupi i nerealni. Ventilacioni sistemi koji zadovoljavaju zakonske norme koštaju i više od 50.000 KM. Mnogi objekti to ne mogu priuštiti, pa ostaju u pravnom vakuumu - bez mogućnosti da uvedu pušačku zonu, ali uz stalni pritisak gostiju i pad prometa.

Navodi i da ljudi u velikom broju prelaze na bezdimne proizvode u zatvorenom, što je logično, jer su ovi proizvodi zakonom dozvoljeni.

- Primjetno je da se oni sve više konzumiraju u ugostiteljskim objektima – kaže Hadžić.

Hadžić: Neravnopravni uslovi. Screenshot

Kontrole nisu jednake za sve

Sarajevski ugostitelj Bojan Prstojević smatra da primjena Zakona nije ujednačena. Zakon se realno primjenjuje u nekoliko opština. Inspekcije ne kontrolišu sve objekte.

- Mi koji poštujemo pravila na kraju ispadnemo budale – kaže Prstojević.

Ističe i da pravila nisu svugdje jednako stroga.

- U školama puše portiri i učiteljice, u domovima zdravlja doktori, u opštinama službenici. Nikad nijedna inspekcija nije ušla. Ali kafana je najveći problem u državi. To je vrhunac cinizma – kaže on.

Dodaje da je ista situacija i s nargilama, iako su zakonom zabranjene.

- Šiša, koja je najštetnija, prolazi ispod radara – tvrdi Prstojević.


Prstojević: Pravila nisu ista za sve. Screenshot

Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS navode da rade po planu nadzora i po prijavama građana, te najavljuju pojačane kontrole tokom zimskih mjeseci.

Između pravilnika i realnosti

Ukupno 11 objekata u Kantonu Sarajevo uspostavilo je pušačke prostorije, što je zanemarivo u odnosu na ukupan broj lokala. Ugostitelji tvrde da se propisi teško mogu primijeniti u praksi, dok konkurencija koja krši zakon često prolazi bez kontrole. Sagovornici smatraju da se u ovoj raspravi zanemaruju i drugi veliki zdravstveni izazovi, poput dugogodišnjeg zagađenja zraka.

96 nadzora

Kako su naveli u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, od juna 2025. godine, kada su se polovinom tog mjeseca počele primjenjivati novčane sankcije propisane Zakonom o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji BiH, izvršeno je 96 inspekcijskih nadzora, izdato devet rješenja o otklanjanju nedostataka i izrečeno devet prekršajnih naloga s novčanim kaznama u iznosu od 17.000 KM.

# FEDERACIJA BIH
# ZABRANA
# DUHAN
# PUŠENJE
# UGOSTITELJI
# BEZDIMNI PROIZVODI
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