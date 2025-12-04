OSCE u Mostaru: Jačanje javne odgovornosti i integriteta izbora ključno pred Opće izbore 2026.

Dok se država priprema za opće izbore 2026.godine jačanje javne odgovornosti, pravosuđa i zaštita integriteta izbornog procesa moraju biti prioritet.

Poručio je to danas u Mostaru ambasador Rik Holcapl (Rick Holtzapple) , šef Misije OSCE-a u BiH pred početak dvodnevne konferenciju pod nazivom „Konsolidacija napretka: Od zaključaka VSTV-a BiH do održive prakse u procesuiranju izbornih krivičnih djela“.

Pravni okvir BiH i dalje je krhak, kazao je Holcapl i podložan manipulacijama što ostavlja, naglasio je, previše prostora za zloupotrebe i podrivanje učešća u politici i povjerenje u izbore kao jednog od temelja demokratije.

-Povjerenje se ne može obnoviti bez javne odgovornosti. Transparentna, nepristrana i pravovremena pravda je od suštinskog značaja i nijedna institucija bilo politička, upravna ili pravosudna ne bi trebale biti bez nadzora-kazao je on.

Ukazao je na to da zaključci VSTV - a nude jasan put naprijed te da te praktične preporuke trebaju biti u fokusu političkog dijaloga i dijaloga struke na temu izborne reforme.

-Misija OSCE podržava svaki napor uložen u jačanje integriteta izbora u spremna je pružiti podršku transparentnom i inkluzivnom dijalogu koji ima za cilj vraćanje povjerenja javnosti u demokratsku proces-naveo je Holcapl.

Članica Centralne izborne komisije (CIK) BiH, Vanja Bjelica - Prutina izrazila je očekivanja da će ova konferencija iznjedriti iskrenu i otvorenu diskusiju.

-Razgovarat ćemo o zakonskom okviru, koji primjenjuje svaka institucija u okviru svojih ovlaštenja, o izazovima s kojima se suočavamo u saradnji, o različitim oblicima manipulacije u izbornom procesu. Nažalost, neka od tih djela bilo da su prekršaji ili krivična djela ponavljaju se iz izbornog procesa u izborni proces, a sankcije koje izriče Centralna izborna komisija očigledno nisu odvraćajućeg karaktera. Potrebna nam je podrška svih institucija u okviru svojih nadležnosti kako bismo zaštitili izborni integritet i konačno vratili puno povjerenje u izborni proces - kazala je Bjelica - Prutina.

Konferencija koju je organizovala Misija OSCE - a u BiH, u saradnji sa VSTV - om okupila je predstavnike pravosudnih institucija, tužilaštava, policijskih agencija, Centralne izborne komisije BiH, kao i međunarodnih organizacija.

Cilj je unaprijediti dijalog o efikasnim istragama i procesuiranju krivičnih djela koja ugrožavaju integritet i pošten ishod izbora u BiH.

Učesnici će razmijeniti iskustva, ojačati saradnju te ocijeniti implementaciju relevantnih zaključaka VSTV-a BiH iz 2022. i 2023. godine, s fokusom na praktične izazove i daljnje unapređenje koordinacije između institucija.