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"RATOVI PREKO MOG IMENA"

Naser Orić: Meni cigare donose prijatelji, a ne Dodikovi ljudi, odbio sam kese pune para

Vodite svoje ratove bez uplitanja mog imena i prezimena

Orić i Lukas. Facebook

S. S.

4.12.2025

Naser Orić se posljednji put oglasio vezano za slučaj fotografije s Acom Lukasom i brojnih reakcija koje su nastale nakon toga.

On je poručio da je dosta bilo prepucavanja preko njegovog imena, a onda reagirao i na tvrdnje da su mu Dodikovi prijatelji poklanjali cigarete.

- Meni cigare donose prijatelji, a ne neki Dodikovi ljudi koje nisam u životu vidio. Odbio sam kese pune para. Vodite svoje ratove bez uplitanja mog imena i prezimena - rekao je.

Podsjećamo, izjave o cigaretama je jučer dao Aca Lukas.

- Elek, reče tvoj šef da sam ja duboko povrijedio osjećanja naroda u RS zato što se Naser Orić slikao sa mnom. Da li bi tom duboko povrijeđenom narodu objasnio, ti koji glumiš patriotizam, šta znači poklon sutradan Naseru Oriću poslan po kuriru u obliku najskupljeg Macallana, starog 18 godina, i nekoliko kubanskih cigareta u znak prijateljstva. Da li bi Elek objasnio narodu zašto si ti sutradan poslao svom prijatelju, a ja stvarno podržavam prijateljstva među ljudima, ali samo objasni koji je povod i to je sve super. Kaži "to je moj drug, prijatelj". Pošto si zbog slike s istim čovjekom Aci Lukasu otkazao koncert - kazao je jučer Lukas.

# NASER ORIĆ
# ACA LUKAS
# MILORAD DODIK
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