Tvrdnje Maxa Primorca o “progonu Hrvata” ostale bez interesa kongresmena

Na saslušanju pred Komitetom za vanjske poslove Američkog kongresa o zapadnom Balkanu, održanom u Vašingtonu, trojica analitičara – Max Primorac (Heritage Foundation), Luk Kofi (Luke Coffey) i Edvard Džozep (Edward P. Joseph) (Hudson Institute) - iznijeli su svoje viđenje političkih prilika u regiji, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Diskusija je vođena u ozračju svježih političkih događaja, uključujući otvaranje pregovora BiH s EU, jačanje partnerstva s NATO-om i obilježavanje 30 godina Dejtonskog sporazuma. Zajednička posvećenost Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, kako je navedeno u Nacrtu rezolucije koju razmatra Kongres, ponovo potvrđuju zajedničku posvećenost demokratiji, vladavini prava i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. U dokumentu se pohvaljuju i napori građana, ali i institucija BiH, posebno u kontekstu NATO integracija, uključujući Individualno prilagođeni partnerski program potpisan u oktobru 2025. godine, koji jača strateško partnerstvo i približava zemlju punopravnom članstvu. Međutim, na samom saslušanju ton je bio znatno oštriji. Hrvatski lobista Max Primorac iskoristio je priliku da predstavi vlastitu interpretaciju stanja u BiH, tvrdeći da je riječ o “propaloj državi” i da “Hrvati žive kao proganjana hrišćanska zajednica ugrožena od većinske muslimanske populacije”. Pozvao je na gašenje Ureda visokog predstavnika, optuživši OHR za podrivanje suvereniteta BiH i “favoriziranje centralizirane muslimanske države”.

Primorac: Ostao usamljen . Facebook Primorac: Ostao usamljen . Facebook

Primorac je otišao korak dalje, tvrdeći da bi stvaranje trećeg entiteta “spasilo Hrvate od diskriminacije”, navodeći pritom neutemeljene podatke o navodnom padu populacije. Njegovo izlaganje, iako vrlo oštro, ostalo je potpuno ignorirano od članova Kongresa - nijedan kongresmen nije postavio pitanje o položaju Hrvata u BiH, niti se nadovezao na njegove tvrdnje. Tema jednostavno nije bila relevantna za većinu prisutnih. Za razliku od Primorca, drugi analitičari fokusirali su se na realne izazove: politiku Milorada Dodika, utjecaj Beograda i destabilizirajuću ulogu Rusije i Kine u regiji.

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