Tvrdnje Maxa Primorca o “progonu Hrvata” ostale bez interesa kongresmena

Na saslušanju pred Komitetom za vanjske poslove Američkog kongresa o zapadnom Balkanu, održanom u Vašingtonu, trojica analitičara – Max Primorac (Heritage Foundation), Luk Kofi (Luke Coffey) i Edvard Džozep (Edward P. Joseph) (Hudson Institute) - iznijeli su svoje viđenje političkih prilika u regiji, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Diskusija je vođena u ozračju svježih političkih događaja, uključujući otvaranje pregovora BiH s EU, jačanje partnerstva s NATO-om i obilježavanje 30 godina Dejtonskog sporazuma.
Zajednička posvećenost
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, kako je navedeno u Nacrtu rezolucije koju razmatra Kongres, ponovo potvrđuju zajedničku posvećenost demokratiji, vladavini prava i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. U dokumentu se pohvaljuju i napori građana, ali i institucija BiH, posebno u kontekstu NATO integracija, uključujući Individualno prilagođeni partnerski program potpisan u oktobru 2025. godine, koji jača strateško partnerstvo i približava zemlju punopravnom članstvu.
Međutim, na samom saslušanju ton je bio znatno oštriji. Hrvatski lobista Max Primorac iskoristio je priliku da predstavi vlastitu interpretaciju stanja u BiH, tvrdeći da je riječ o “propaloj državi” i da “Hrvati žive kao proganjana hrišćanska zajednica ugrožena od većinske muslimanske populacije”. Pozvao je na gašenje Ureda visokog predstavnika, optuživši OHR za podrivanje suvereniteta BiH i “favoriziranje centralizirane muslimanske države”.
Primorac je otišao korak dalje, tvrdeći da bi stvaranje trećeg entiteta “spasilo Hrvate od diskriminacije”, navodeći pritom neutemeljene podatke o navodnom padu populacije. Njegovo izlaganje, iako vrlo oštro, ostalo je potpuno ignorirano od članova Kongresa - nijedan kongresmen nije postavio pitanje o položaju Hrvata u BiH, niti se nadovezao na njegove tvrdnje. Tema jednostavno nije bila relevantna za većinu prisutnih.
Za razliku od Primorca, drugi analitičari fokusirali su se na realne izazove: politiku Milorada Dodika, utjecaj Beograda i destabilizirajuću ulogu Rusije i Kine u regiji.
Nesagledive posljedice
Luk Kofi je ocijenio da Rusija Balkan vidi kao prostor za kreiranje nestabilnosti i slabljenje transatlantskog savezništva. “Srbija ostaje u ruskoj orbiti, bez obzira na pokušaje balansiranja”, rekao je Kofi, dodajući da Rusija aktivno koristi Republiku Srpsku kao instrument za destabilizaciju. Upravo zbog toga, naglasio je, politička stabilnost Bosne i Hercegovine ima direktan značaj za sigurnosnu arhitekturu Evrope.
Kofi je upozorio da bi rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma imalo nepredvidive posljedice, naglasivši da trenutni geopolitički trenutak nije pravi za otvaranje pitanja ustavne reforme. “Niko ne tvrdi da je Dejton savršen, ali promjene sada bi donijele više problema nego rješenja”, rekao je.
Slično je ponovio i Edvard Džozep (Joseph), naglašavajući da je uklanjanje sankcija Dodiku donijelo više štete nego koristi. “Dodik je otvoreni ruski igrač”, rekao je Džozep, podsjetivši da se lider SNSD-a oglušio o nalog Centralne izborne komisije da napusti stranačku funkciju. Pozdravio je planirano američko učešće u izgradnji Južne plinske interkonekcije, ističući da je ekonomska i energetska stabilnost ključna komponenta sigurnosti.
Linija fokusa
Saslušanje je pokazalo jasnu liniju američkog fokusa: zaštita Dejtona, suprotstavljanje ruskom utjecaju, stabilnost BiH i regije - te izbjegavanje svih inicijativa koje bi mogle otvoriti ustavno pitanje ili narušiti krhki balans u zemlji. Hrvatske nacionalističke narative o “progonjenoj zajednici” Vašington je i ovaj put ostavio po strani.