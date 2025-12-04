Pred skupštinskim zastupnicima nacrt budžeta za 2026.godinu „težak“ 429 miliona KM

Skupštinski zastupnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas raspravljaju o nacrtu budžeta za 2026.godinu u iznosu od 429 miliona KM.

Predsjedavajući Skupštine HNK, Džafer Alić ocijenio je da je ova finansijski dokument racionalno planiran ovaj budžet racionalno planiran.

Razvojni proces

- Smatramo da će biti dovoljno dobar da pokrije u svakom smislu ovaj naš tekući razvojni proces kojim smo krenuli, u smislu da držimo stabilnim naše velike sisteme, počevši od obrazovanja s kojim smo potpisali kolektivne ugovore, a radi se o povećanju u iznosu od 16 miliona KM za osnovno i srednje obrazovanje. Važno je spomenuti da su se u ovoj tekućoj godini jako dobrim pokazali prihodi od poreza i u tom smislu imamo mogućnost da pratimo ovaj dio razvoja kolektivnih ugovora, kako u obrazovanju tako i drugim našim sektorima .Također, važno je spomenuti da kolektivni ugovori za zdravstvo, odnosno, priprema kolektivnih ugovora za zdravstvo su povezani sa našim Zavodom za zdravstveno osiguranje i smatramo da ćemo do kraja godine i taj dio pitanja zatvoriti i na neki način isplanirati adekvatno finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja - kazao je Alić.

Naglasio je kako će i dalje biti planirane stipendije za sve studente, kao i razvojni proces u sportu i kulturi.

- Naravno, kada je riječ o socijalnim izdacima i socijalnom programu smatramo da u budućnosti moramo isplanirati određenu dinamiku ne samo kroz jednu godinu, nego kroz više godina proširenje korisnika u socijalnom izdavanju. Imamo dobar prijedlog Udruženja „Porodice 3 plus“ i mislimo da pronatalitetna politika mora zauzeti još veći prostor u našem budžetu- naveo je Alić.

Neophodna podrška

Dodao je i da je neophodna podrška sigurnosnom policijskom sistemu kroz nabavku opreme i uniformi, stabilna primanja, prijem novih kadeta te druge aktivnosti.

Tomislav Martinović, dopredsjedavajući Kantonalne skupštine u izjavi novinarima je kazao da su se opredijelili za proceduru od dva čitanja nacrta budžeta.

-Pred zastupnicima je danas okvirna forma i pred nama je vrijeme javne rasprave, a vidjet ćemo što će se pokazati u tom vremenu. Sigurno će konačni izgled prijedloga proračuna biti nešto drugačiji od onoga što imamo u nacrtu, uvažavajući sve ono što će stići s terena a vezano je za funkcioniranje svih segmenata vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu-kazao je Martinović.