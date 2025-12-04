Navršilo se 14 mjeseci od kataklizme: Istragu o pogibiji 19 ljudi u Jablanici preuzima POSKOK

I dok se u Donjoj Jablanici sporo naziru obrisi obnovljenih građevina, dotle nezapamćena tragedija nije dobila konačni epilog u Tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona, Područnog ureda u Konjicu. Premda tužilačka odluka nakon 14 mjeseci nije poznata, sudeći prema odgovoru koji smo dobili jučer iz ove pravosudne institucije, slučajem „Jablanica“ bi se mogao baviti POSKOK.

Prošlo je tačno 14 mjeseci od smrtnosnih poplava u našoj zemlji koje su odnijele 27 života. Samo u Donjoj Jablanici je stradalo 19 osoba. Ta kataklizma je pogotovo na području Donje Jablanice iza sebe ostavila tužne prizore razrušenih kuća, presječenih puteva, uništenih automobila, poslovnih objekata, voćnjaka...

U odgovoru su podsjetili da je Tužilaštvo HNK povodom tragedije koja se desila na području općina Jablanica i Konjic, provelo i poduzelo sve planirane istražne radnje iz svog Naloga o provođenju istrage. Također, naveli su da je saslušan određen broj osoba u svojstvu svjedoka, te su ispitani svi osumnjičeni.

- Podsjećamo da su istragom obuhvaćeni jedna pravna osoba - privredno društvo i četiri fizičke osobe, i to zbog postojanja osnova sumnje za počinjenje krivičnih djela (KD) zloupotreba položaja ili ovlasti u stjecaju sa KD teški slučajevi izazivanja opće opasnosti, KD onečišćenje okoliša i KD nesavjestan rad u službi KZ FBiH. S obzirom na to da su provedene sve istražne radnje u predmetu, u toku je analiza svih prikupljenih dokaza, a naročito s aspekta stvarne nadležnosti za dalje postupanje u ovom predmetu, s obzirom na to da je uspostavljen Poseban odjel za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva FBiH, a čija je nadležnost propisana čl. 25. B. Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH - odgovorili su za „Dnevni avaz“ iz Tužilaštva HNK.

Jadno i čemerno

Mještani Donje Jablanice s kojima smo jučer razgovarali duboko su razočarani. Dženan Imamović koji je izgubio devetero članova svoje porodice kaže nam da od ljetos, praktično od kada su davali izjave u Tužilaštvu HNK, nemaju nikakvih novih informacija.

- Sve je to jadno i čemerno. Kako drugačije reći da ovoliko vremena čekamo na odgovor Tužilaštva? Daj Bože da pravda i istina izađu na vidjelo - kazao je Imamović za „Dnevni avaz“.

Gotovo cijelo naselje je i dalje pusto. Obnova teče sporo, a posebno izgradnja novih objekata na lokalitetu „Rogića kuće“.

- Ne može jedna firma s pet, šest ljudi napraviti 16 kuća - govori Imamović.