Bećirović primio u posjetu ambasadora Ukrajine, važan korak u jačanju odnosa dvije zemlje

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović primio je u službenu posjetu novoimenovanog ambasadora Ukrajine u BiH Volodimira Bačinskog kojem je zaželio uspješan mandat kao prvom rezidentnom ambasadoru Ukrajine u BiH, ističući da je ovo važan korak u jačanju političkih i diplomatskih odnosa dvije prijateljske zemlje.

Bećirović je istaknuo konzistentnu podršku BiH nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Naglasio je da BiH svoju vanjsku politiku temelji na principima međunarodnog prava, uključujući poštivanje Povelje Ujedinjenih nacija.

Član Predsjedništva BiH je podsjetio na aktivno učešće BiH u međunarodnim inicijativama u znak solidarnosti s Ukrajinom, uključujući posjetu Kijevu, učešće na Krimskoj platformi, na Međunarodnoj konferenciji za obnovu Ukrajine, te na nedavno održanom Pariškom mirovnom forumu - panelu "Okončanje rata u Ukrajini: Izgradnja puteva ka miru i oporavku".

Bećirović je naglasio važnost kontinuiranog jačanja partnerstva i saradnje BiH i Ukrajine.

Ambasador Bačinski je naglasio spremnost za dalju izgradnju partnerskih odnosa dvije prijateljske države, uz posebnu zahvalnost Ukrajine na kontinuiranoj podršci koju dobija od BiH, saopćeno je iz Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.