Kurtović i Nikšić razgovarali o ekonomsko-socijalnom položaju radnika i radnica u Federaciji BiH

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović sastao se danas u Vladi Federacije BiH s premijerom Federacije BiH Nerminom Nikšićem. Na sastanku je potvrđen nastavak izuzetno dobre saradnje između SSSBiH i Federalne vlade.

Tokom razgovora naglašena je važnost kvalitetnog i otvorenog socijalnog dijaloga, koji je u prethodnom periodu uspostavljen na višem nivou te prepoznat kao ključni mehanizam za rješavanje pitanja od interesa za radnike i radnice.

Predsjednik Kurtović i premijer Nikšić razgovarali su i o ekonomsko-socijalnom položaju radnika i radnica u Federaciji BiH, sa posebnim osvrtom na potrebu poboljšanja standarda, zaštite prava i stvaranja sigurnijeg radnog okruženja. Razmotrena je i mogućnost unaprjeđenja tripartitnog socijalnog dijaloga koji bi doprinio stabilnijem i pravednijem tržištu rada.

SSSBiH će i u narednom periodu nastaviti zagovarati konkretna rješenja u interesu radnika, kroz snažan socijalni dijalog i institucionalnu saradnju.