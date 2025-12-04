Soreka o usvajanju Reformske agende: "Ovo je ogroman korak, ali tek početak"

Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu sada je odobrena, poručio je Luiđi Soreka, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH.

- Ovo je rezultat mnogo napornog rada zvaničnika i državnih službenika u BiH, kao i njihovih kolega iz EU. Uključivala je mjesece teških pregovora, dijaloga, konsenzusa i konstruktivnog donošenja odluka od strane političkih aktera u javnom interesu.