Soreka o usvajanju Reformske agende: "Ovo je ogroman korak, ali tek početak"

Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu sada je odobrena, poručio je Luiđi Soreka, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH.
- Ovo je rezultat mnogo napornog rada zvaničnika i državnih službenika u BiH, kao i njihovih kolega iz EU. Uključivala je mjesece teških pregovora, dijaloga, konsenzusa i konstruktivnog donošenja odluka od strane političkih aktera u javnom interesu.
Ovo je ogroman korak za zemlju. Ali ovo je tek početak. BiH sada treba isporučiti reforme oko kojih su se njene vlasti saglasile. Za svaku provedenu reformu slijedi investicija, u ukupnom iznosu do 976,6 miliona eura. Prva tranša od 68,4 miliona eura u predfinansiranju bit će isplaćena ubrzo nakon što vlasti BiH ratifikuju Sporazum o finansiranju i Sporazum o zajmu.
Napredak je moguć kada postoji politička volja.
Nadamo se i da će isti duh konsenzusa, koji je omogućio usvajanje Reformske agende, voditi i napredak u usvajanju dva pravosudna zakona te imenovanju glavnog pregovarača i njegovog tima, kako bi se BiH mogla dalje kretati putem ka EU. - poručio je Soreka.