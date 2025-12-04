Profesor Davor Trlin za "Avaz": Za napredak BiH na evropskom putu potrebni su mrkva i štap

Predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto za ponedjeljak je zakazala novu sjednicu na čijem su dnevnom redu odluka o osnivanju Ureda glavnog pregovarača BiH s EU, nacrt zakona o VSTV-u i nacrt izmjena i dopuna zakona o Sudu BiH. Novi pokušaj uslijedio je nakon što na prethodnoj sjednici ministri iz SNSD-a nisu željeli glasati za ponuđeni dnevni red.
- Što se tiče sjednice zakazane za ponedjeljak, ovo nije samo tehnički problem – to je test političke volje i blokade štete svim građanima, jer veći broj građana podržava članstvo u EU, a većina građana smatra da članstvo donosi više benefita nego štete. Emigracija i korupcija rastu upravo zbog stagnacije. Dejtonski sporazum ostaje alibi za blokade, a ne za napredak. U posljednjem Izvještaju o napretku ukazano je na kašnjenja, ali nažalost zbog primjene mehanizama konsocijacijske demokratije u radikalnoj izvedbi, moguće je nedolascima na sjednice, glasanjem protiv predloženog dnevnog reda ... i dalje raditi protiv interesa evropskih integracija – kazao je za “Avaz” profesor ustavnog prava Davor Trlin.
On smatra da sjednica u ponedjeljak nije posljednja prilika, već još jedna repriza već viđene prakse u ciklusu destruktivnog ponavljanja.
- Poput onih iz 2018., kada smo kasnili s odgovorima na pitanja Komisije ili 2022., kada je kandidatura visjela o koncu zbog etničkih podjela. Ustav BiH (član III/1.a) stavlja vanjsku politiku u isključivu nadležnost institucija Bosne i Hercegovine, ali etnokratske i entitetske blokade pretvaraju Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i Vijeće ministara BiH u paraliziranog pacijenta. Svaka kriza, kao sadašnja oko imovine i sudstva, liječi se simptomatski, ali bez rješavanja korijena – nedostatka političke volje za reformama koje jačaju suverenitet države – ističe Trlin.
Pojašnjava da je to “prljava tajna” Dejtonskog nasljeđa, sporazuma koji je osigurao mir, ali stvorio sistem gdje vetoi i bojkoti postaju valuta moći. Zato predstojeću sjednicu ne smatra posljednjom prilikom, već pragmatičnom realnošću, gdje EU nastavlja s podrškom, ali sa sve manje strpljenja, što je podsjetnik da smo kandidat samo na papiru ako ne ostvarimo napredak. Trlin je komentirao i poruke ambasadora PIC-a, koji su pozvali političare u BiH da sprovedu reforme koje će jačati suverenitet države.
- Peace Implementation Council (PIC), kao nadzorno tijelo Dejtonskog sporazuma, redovno šalje poruke liderima Bosne i Hercegovine da nastave evropski put i provedu reforme koje jačaju suverenitet – to je esencija njihovih komunikéa, uključujući one iz 2025. godine. U trenutku krize, gdje RS aktivno dovodi u pitanje autoritet Ustavnog suda i Visokog predstavnika, ove poruke su primjerene po tonu - diplomatske, fokusirane na dijalog i pomirenje, bez eskalacije, ali nedovoljne po jačini ako ostanu samo na nivou apela. Ustavno pravo zahtijeva konkretne mehanizme. PIC bi trebao aktivnije koristiti svoje ovlasti preko Visokog predstavnika, poput nametanja mjera, kao što je Šmit učinio u julu 2025., i uskladiti se s EU-om za sankcije protiv onih koji blokiraju, na primjer Dodikove saveznike. Bez toga, poruke postaju ritual – sjećamo se Bonskog sastanka 1997. gdje su ovlasti PIC-a proširene upravo za takve krize. Dakle, poruke su primjerene za očuvanje mira, ali za napredak trebaju “mrkva i štap” - veća finansijska podrška za reforme i jasne posljedice za blokade. Inače, riskiramo da se BiH vrati u "non-proces" integracija, kako ga opisuje Evropska komisija – ističe Trlin.
Državna imovina ponovo se vraća na dnevni red, a naš sagovornik smatra da se radi o ustavnom pitanju koje otkriva sistemski problem.
- U RS se uporno odbija bilo kakvo knjiženje imovine na državu BiH, dok Federacija to već godinama radi, čime se krši ustavni princip normativne hijerarhije i kontinuiteta državne vlasti. Iako Ustavni sud BiH jasno kaže da je isključiva nadležnost Parlamentarne skupštine da zakonom razgraniči vlasništvo, pravo korištenja i uživanje plodova, uz primjenu kriterija proporcionalnosti i efikasnog vršenja nadležnosti entiteta, političke elite – posebno u RS-u – koriste ovo pitanje kao polugu za eskalaciju krize umjesto za rješenje. Zbog toga smatram da domaći akteri sami neće donijeti zakon u dogledno vrijeme, te da je realno očekivati od Visokog predstavnika da ostane aktivan i da se vlasništvo nad imovinom riješi što prije, jer bez toga nema ni vladavine prava, ni funkcionalnog ustavnog poretka BiH – kaže profesor Davor Trlin.