Profesor Davor Trlin za "Avaz": Za napredak BiH na evropskom putu potrebni su mrkva i štap

Predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto za ponedjeljak je zakazala novu sjednicu na čijem su dnevnom redu odluka o osnivanju Ureda glavnog pregovarača BiH s EU, nacrt zakona o VSTV-u i nacrt izmjena i dopuna zakona o Sudu BiH. Novi pokušaj uslijedio je nakon što na prethodnoj sjednici ministri iz SNSD-a nisu željeli glasati za ponuđeni dnevni red. - Što se tiče sjednice zakazane za ponedjeljak, ovo nije samo tehnički problem – to je test političke volje i blokade štete svim građanima, jer veći broj građana podržava članstvo u EU, a većina građana smatra da članstvo donosi više benefita nego štete. Emigracija i korupcija rastu upravo zbog stagnacije. Dejtonski sporazum ostaje alibi za blokade, a ne za napredak. U posljednjem Izvještaju o napretku ukazano je na kašnjenja, ali nažalost zbog primjene mehanizama konsocijacijske demokratije u radikalnoj izvedbi, moguće je nedolascima na sjednice, glasanjem protiv predloženog dnevnog reda ... i dalje raditi protiv interesa evropskih integracija – kazao je za “Avaz” profesor ustavnog prava Davor Trlin.

On smatra da sjednica u ponedjeljak nije posljednja prilika, već još jedna repriza već viđene prakse u ciklusu destruktivnog ponavljanja. - Poput onih iz 2018., kada smo kasnili s odgovorima na pitanja Komisije ili 2022., kada je kandidatura visjela o koncu zbog etničkih podjela. Ustav BiH (član III/1.a) stavlja vanjsku politiku u isključivu nadležnost institucija Bosne i Hercegovine, ali etnokratske i entitetske blokade pretvaraju Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i Vijeće ministara BiH u paraliziranog pacijenta. Svaka kriza, kao sadašnja oko imovine i sudstva, liječi se simptomatski, ali bez rješavanja korijena – nedostatka političke volje za reformama koje jačaju suverenitet države – ističe Trlin. Pojašnjava da je to “prljava tajna” Dejtonskog nasljeđa, sporazuma koji je osigurao mir, ali stvorio sistem gdje vetoi i bojkoti postaju valuta moći. Zato predstojeću sjednicu ne smatra posljednjom prilikom, već pragmatičnom realnošću, gdje EU nastavlja s podrškom, ali sa sve manje strpljenja, što je podsjetnik da smo kandidat samo na papiru ako ne ostvarimo napredak. Trlin je komentirao i poruke ambasadora PIC-a, koji su pozvali političare u BiH da sprovedu reforme koje će jačati suverenitet države.