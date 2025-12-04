Bećirović: Marošević je svojim primjerom doprinosio izgradnji povjerenja

Njegov odlazak je veliki gubitak za porodicu, građane općine Vareš i cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Bio je čovjek koji je svojim primjerom doprinosio izgradnji povjerenja unutar lokalne zajednice, čuvajući njen multietnički karakter i tretirajući ga kao posebnu vrijednost. Profesionalnim angažmanom doprinio je razvoju Vareša i njegovom čvrstom povezivanju i saradnji sa gradovima i općinama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu.

Izraze iskrenog saučešća upućujem porodici, prijateljima, građanima općine Vareš, kao i svima koji su poznavali Zdravka Maroševića - navodi Bećirović u telegramu saučešća, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.