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Ministarstvo kroz Budžet traži 1,2 miliona KM za zamjenu kotlovnice u Studentskom centru Dom Bjelave

Trenutni kvar se otklanja, osigurano grijanje na mazut

Studentski centar Dom Bjelave. Avaz

A. O.

4.12.2025

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade i Vlada Kantona Sarajevo su, u saradnji sa rukovodstvom Studentskog centra - Dom Bjelave, poduzelo je hitne mjere radi sigurnosti kao i kontinuiranog snabdijevanja grijanjem i toplom vodom studenata, nakon što je došlo do kvara i kratkotrajnog curenja plina u kotlovnici Studentskog doma Bjelave.

Nakon što je KJKP "Sarajevogas" potvrdio sigurnosne uslove, jutros je pušteno grijanje i topla voda putem alternativnog izvora – mazuta, čime je spriječeno da studenti ostanu bez osnovnih usluga, pojasnili su iz Ministarstva.

Nakon što su ekipe KJKP "Sarajevogasa" utvrdile da je problem sigurnosni ventil, na teren je izašla ovlaštena firma BATISTUTI d.o.o., s kojom Studentski centar ima ugovor o održavanju. "Trenutno se vrši zamjena sigurnosnog ventila na kotlovnici, uslijed čijeg je kvara i došlo do curenja plina. Nakon što ventil bude zamijenjen i ispitan, ekipe Sarajevogasa će ponovo izaći na teren, pustiti plin u upotrebu i isključiti grijanje na mazut," istaknuto je.

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS naglašava da su već prethodno poduzeli korake ka trajnom rješavanju problema zastarjele kotlovnice. 

U očitovanju na Nacrt Budžeta za narednu godinu, koje je upućeno Ministarstvu finansija KS, zatraženo je da se, pored redovnog iznosa sufinansiranja za Studentski centar, osigura i dodatnih 1.200.000 KM za potpunu zamjenu kotlovnice, prema dostavljenom projektu Studentskog centra. 

Ministarstvo očekuje da će Skupština KS podržati ovo ključno budžetsko izdvajanje, s ciljem trajnog rješavanja problema i poboljšanja uslova boravka za sve studente, i kontinuirano radi na podršci od strane zastupnika za ovaj prijedlog, saopćeno je. 

# VLADA KANTONA SARAJEVO
# STUDENTSKI DOM BJELAVE
# KANTON SARAJEVO
# STUDENTI
# STUDENTSKI CENTAR DOM BJELAVE
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