Ministarstvo kroz Budžet traži 1,2 miliona KM za zamjenu kotlovnice u Studentskom centru Dom Bjelave

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade i Vlada Kantona Sarajevo su, u saradnji sa rukovodstvom Studentskog centra - Dom Bjelave, poduzelo je hitne mjere radi sigurnosti kao i kontinuiranog snabdijevanja grijanjem i toplom vodom studenata, nakon što je došlo do kvara i kratkotrajnog curenja plina u kotlovnici Studentskog doma Bjelave.

Nakon što je KJKP "Sarajevogas" potvrdio sigurnosne uslove, jutros je pušteno grijanje i topla voda putem alternativnog izvora – mazuta, čime je spriječeno da studenti ostanu bez osnovnih usluga, pojasnili su iz Ministarstva.

Nakon što su ekipe KJKP "Sarajevogasa" utvrdile da je problem sigurnosni ventil, na teren je izašla ovlaštena firma BATISTUTI d.o.o., s kojom Studentski centar ima ugovor o održavanju. "Trenutno se vrši zamjena sigurnosnog ventila na kotlovnici, uslijed čijeg je kvara i došlo do curenja plina. Nakon što ventil bude zamijenjen i ispitan, ekipe Sarajevogasa će ponovo izaći na teren, pustiti plin u upotrebu i isključiti grijanje na mazut," istaknuto je.