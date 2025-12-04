Nisu ispunjeni uslovi za otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška

Uslovi za otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška Novi most – Gornji Varoš nisu ispunjeni, jer Upravi odbor UIO nije usvojio Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje predloženo je da se u organizacionoj strukturi Uprave uspostavi nova organizaciona jedinica „Carinski referat na graničnom prijelazu Gradiška Novi Most“.

Predlaganje izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi nije bilo moguće prije donošenja rješenja Ministarstva sigurnosti BiH, jer je tek donošenjem pomenutog rješenja poznato kojoj vrsti roba će biti dozvoljen vanjskotrgovinski promet preko ovog graničnog prijelaza.

Uprava za indirektno oporezivanje je odmah po prijemu rješenja Ministarstva sigurnosti preduzela aktivnosti na osiguravanju uslova za uspostavljanje rada carinske službe na novom graničnom prijelazu.

Izmjena i dopuna Pravilnika kojom se uspostavlja nova organizaciona jedinica Carinski referat na graničnom prijelazu Gradiška Novi Most je preduslov da bi se preduzele aktivnosti na ispunjavanju drugih uslova neophodnih za funkcionisanje carinske službe na ovoj lokaciji, koji zahtijevaju da se odredi šifra graničnog prijelaza kako bi se znalo gdje je roba ušla/izašla u/iz Bosne i Hercegovine, da se obezbjediti informatička podrška na novoj lokaciji i pristup carinskoj aplikaciji, da se izradi pečat nove organizacione jedinice, izvrši uključivanje novog graničnog prijelaza u sistem NCTS-a (novog kompjuterizovanog provoznog postupka), uključivanje u TIR i ATA sistem i drugi uslovi koji se moraju obezbijediti za provođenje carinskih postupaka, a čije ispunjenje zavisi od prethodno uspostvljene nadležne organizacione jedinice.

O svemu prethodno pomenutom UIO je obavijestila predsjedavajuću Vijeća ministara BiH, njene zamjenike, zamjenika ministra sigurnosti, kao i članove Upravnog odbora UIO.

Upravi za indirektno oporezivanje potrebno je 48 sati od trenutka usvajanja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UIO, kako bi se ispunili prethodno pomenuti uslovi i sve bilo spremno za početak rada novog graničnog prijelaza Gradiška Novi most – Gornji Varoš.