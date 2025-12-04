Forto: Odobrenjem EU sredstava reforme više nisu teorija nego postaju konkretne promjene

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto prokomentarisao je davanje zelenog svjetla našoj državi iz Evropske unije kako bi dobila pristup sredstvima iz Plana rasta i fondu od 976.6 miliona eura.

- Spremni smo da odmah počnemo s radom na prioritetnim projektima koji će poboljšati uslove života građana - poručio je Forto.

U nastavku je nabrojao zadatke koji su pred Ministarstvom u narednom periodu:

- Širokopojasni internet i 5G - finalizira se strategija širokopojasnog interneta i usklađuju propise u cilju smanjenja troškova širokopojasne mreže i uvođenja 5G infrastrukture kako bi brži internet postao standard, a ne izuzetak.

- Digitalni identitet i e-usluge - u pripremi je zakon o elektronskom identitetu i uslugama povjerenja te razvoj digitalnog novčanika s ciljem interoperabilnosti između institucija.

- Pametni i digitalni transport - u toku je uvođenje digitalne tovarne listove i razmjenu teretnih podataka (eFTI/eCMR) i postavljanje inteligentne transportne sustave (ITS) na ključnim dionicama Transevropske prometne mreže (TEN-T).

- Modernizacija aerodromske infrastrukture - otvara se mogućnost javno-privatnog partnerstva s ciljem efikasnijeg i modernijeg upravljanja.

- Funkcionalan javni servis - navode da teže uspostavi održivog sistema naplate RTV takse i izmirenja dugova prema BHRT-u.