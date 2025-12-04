Zlatko Hadžidedić napustio inicijativu Kurtćehajića: "Narušava samu ideju bosanske nacije i čini je neprihvatljivom za mnoge građane"

Prof.dr. Zlatko Hadžidedić obavijestio je javnost da istupa iz „Akademske inicijative za afirmiranje imena 'Bosanac'“, u kojoj je do sada obavljao funkciju potpredsjednika.

"Razlog istupanja su kontinuirane prakse predsjednika, prof. dr. Suada Kurtćehajića, koje štete ideji bosanske nacije i narušavaju kredibilitet Inicijative.

Dogovor unutar organa bio je jasan: bosanski identitet ne smije isključivati različite etničke identitete. Nažalost, te principe u svojim javnim istupima Kurtćehajić redovno krši, čime se otežava prihvatanje bosanskog identiteta među građanima i kompromituje inkluzivna vizija bosanstva.

Takva praksa – u kojoj Bosancima nije dopušteno istovremeno osjećati se i Bošnjacima, i Srbima, i Hrvatima, i pripadnicima ostalih etničkih zajednica – narušava samu ideju bosanske nacije i čini je neprihvatljivom za mnoge građane.

Nastavak učešća u radu Inicijative koja svakodnevno krši dogovore i zanemaruje temeljne vrijednosti postao je neodrživ.

Odluka o istupanju donesena je s ciljem očuvanja autentične i inkluzivne vizije bosanskog identiteta, koja je predragocjena i ne smije biti kompromitovana bilo čijom isključivošću", naveo je prof. dr. Zlatko Hadžidedić.