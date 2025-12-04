Razgovor o knjizi "Islam i savremenost: Muslimansko moderno mišljenje"

U Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu danas je upriličen razgovor o savremenim tokovima muslimanskog mišljenja povodom izlaska nove knjige doc. dr. Samedina Kadića. Knjiga "Islam i savremenost: Muslimansko moderno mišljenje" objavljena je u izdanju El-Kalema, izdavačkog centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a prema riječima recenzenata, predstavlja unutarnje sagledavanje različitih sadržaja muslimanskog mišljenja. Razgovoru o knjizi je prisustvovao i reisu-l-ulema Husein-ef. Kavazović, koji je istakao da je savremenost velika, ali i moralno obavezujuća tema, uz poruku da je svako odgovoran za vlastito vrijeme. – Iako smo kao ljudi definirani razgovorom, ne možemo ne primijetiti da je u našem vremenu sam razgovor sveden na površne i manipulatorske govore lišene mišljenja.

Reisu-l-ulema: Kompleksna i višeslojna studija . Mina Reisu-l-ulema: Kompleksna i višeslojna studija . Mina

Zbog toga je obaveza svih nas, koliko je to u našoj moći, čuvati ideju dostojanstva. U tom smislu, treba razgovarati o svemu. To znači, govoriti i o teškim temama na pristojan način – kazao je reisu-l-ulema. Knjigu je ocijenio kao kompleksnu i višeslojnu studiju temeljenu na pouzdanim i velikim uvidima u muslimansko moderno mišljenje. S obzirom na činjenicu da se knjiga referira na pojam savremenosti, tokom razgovora je istaknuto da ovaj pojam najčešće uključujuće one elemente koje je artikulisao moderni zapad. – Kadić nije podlegao identificiranju sa autorima koje spominje. On opisuje, ali i kritički upozorava. Također, on izbjegava govoriti o islamu iz kolektivne perspektive, u njegovom fokusu su mišljenja istaknutih pojedinaca – istakao je akademik Enes Karić.

Razgovor o knjizi . Mina Razgovor o knjizi . Mina

Govoreći o Kadićevom autorskom pristupu, prof. dr. Nedžad Grabus je knjigu opisao "mjerodavnu, ali ne smjerodavnu", s obzirom na to da predstavlja mišljenja spomenutih intelektualaca, bez sugerisanja prednosti jednih nad drugima. – Dr. Kadić se oslobodio toga da mora pokazivati ko je od predstavljenih autora bio u pravu. On prepušta čitaocima da odaberu put na osnovu kojeg će pristupati i razumijevati te autore – ocijenio je dr. Grabus. Kako je sam autor istakao, motiv za izradu ovakve studije javio se već na početku predavačkog iskustva na Fakultetu islamskih nauka, zbog manjka obuhvatnog znanstvenog presjeka glavnih tokova muslimanskog mišljenja u dvadesetom i dvadeset i prvom stoljeću, napisanog ili prevedenog na bosanski jezik. Također je istakao doprinos i ulogu profesorskih profila koji su već radili na Katedri za islamsku filozofiju: Hilme Neimarlije, Orhana Bajraktarevića, Dževada Hodžića te, prije njih, Ahmeda Smajlovića.

Kadić: Savremena islamska misao nastaje i razvija se u dijalogu sa zapadnim konceptima i trendovima . Mina Kadić: Savremena islamska misao nastaje i razvija se u dijalogu sa zapadnim konceptima i trendovima . Mina

– Savremena islamska misao nastaje i razvija se u dijalogu sa zapadnim konceptima i trendovima. To nije njena slabost; naprotiv. Otuda se savremena islamska filozofija mora opisivati u pojmovima savremene filozofije, nikako srednjovjekovne. Ona je islamska po tome što ideje kritički prevodi u vlastito diskurzivno polje u cilju boljeg razumijevanja Objave, tradicije i vlastite situacije. Ona je islamska, u posljednjoj analizi, po svom motivu – napisao je autor Kadić. O knjizi su još govorili mr. Amila Kahrović-Posavljak, dr. Dževad Hodžić, dr. Hilmo Neimarlija, dr. Orhan Bajraktarević, dr. Pavle Mijović i dr. Hasan Džilo.

Razgovor o knjizi . Mina Razgovor o knjizi . Mina