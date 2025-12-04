Direktor Opće bolnice sa saradnicima posjetio Fakultet zdravstvenih studija: Dogovoreno jačanje međusobne saradnje dvije institucije

Tročlana delegacija Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo u kojoj su bili direktor prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, dr. Lejla Vidović, pomoćnica direktora za medicinska pitanja i Mahir Pekić, glavni medicinski tehničar danas je upriličila zvaničnu posjetu Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu, a s ciljem jačanja međusobne saradnje u oblasti stručne prakse, edukacije i zajedničkih projekata.

Prof. dr. Arzija Pašalić, dekanesa Fakultetu zdravstvenih studija sa prodekanima je upoznala goste sa radom ove obrazovne institucije, istraživačkim projektima, opremom sa kojom raspolažu, a posebno su bili ponosni na novu zgradu u kojoj se odvija nastavni proces.

Tokom sastanka razgovaralo se o unapređenju kvaliteta praktične nastave za studente, mogućnostima dodatne edukacije zdravstvenih radnika, te o realizaciji zajedničkih aktivnosti koje će doprinijeti boljoj povezanosti teorije i kliničke prakse.

Direktor Opće bolnice prof. dr. Gavrankapetanović je čestitati dekanesi i prodekanima na postignutim impresivnim rezultatima, te je izrazio spremnost da podrži programe usavršavanja i omogući studentima veći pristup kliničkim odjeljenjima u svrhu stručne obuke.

Vodstvo Zdravstvenog fakulteta zahvalilo se na posjeti i istaklo važnost kontinuirane saradnje u cilju stvaranja visoko obučenog zdravstvenog kadra.

Ovaj sastanak predstavlja važan korak ka daljem jačanju partnerskih odnosa i unapređenju zdravstvenog sistema kroz zajedničko djelovanje.