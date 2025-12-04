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PRIJEVREMENI IZBORI U RS

Trivić: Otvaranje vreća na samo nekoliko biračkih mjesta dokazuje organizovanu krađu glasova

Očekujemo da se izbori ponove u onim lokalnim zajednicama u kojima postoje zaista osnovani razlozi za to

Trivić: Institucije ne smiju zažmiriti. Tijana Grujić/FENA

FENA

4.12.2025

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić, izjavila je da otvaranje vreća na samo nekoliko biračkih mjesta i ponovno brojanje glasova za prijevremene izbore za predsjednika entiteta Republika Srpska, pokazuje da se u Doboju desila sistemska i organizirana krađa glasova u korist "kandidata vlasti Siniše Karana, a na štetu kandidata opozicije Branka Blanuše".

- Institucije ovaj put ne smiju dozvoliti da se desi ono što se desilo 2022. godine, a to je da se na sve dokaze o neregularnostima i izbornoj krađi zažmiri i proglasi nelegitimni pobjednik koji to nije - istaknula je Trivić.

Navela je kako vjeruje da ovaj put neće biti tako te je pozvala institucije da postupe u skladu s pravilima kako ne bi, prema njenim riječima, još jedan kontaminiran i neregularan izborni proces proglasili regularnim.

- Očekujemo da se izbori ponove u onim lokalnim zajednicama u kojima postoje zaista osnovani razlozi za to i sigurna sam da će takvi rezultati pokazati da je opozicioni kandidat Branko Blanuša, odnio pobjedu nad Sinišom Karanom - zaključila je Trivić, navodi u saopćenju stranke Narodni front.

# JELENA TRIVIĆ
# NARODNI FRONT
# IZBORI 2025
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