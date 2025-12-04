Trivić: Otvaranje vreća na samo nekoliko biračkih mjesta dokazuje organizovanu krađu glasova

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić, izjavila je da otvaranje vreća na samo nekoliko biračkih mjesta i ponovno brojanje glasova za prijevremene izbore za predsjednika entiteta Republika Srpska, pokazuje da se u Doboju desila sistemska i organizirana krađa glasova u korist "kandidata vlasti Siniše Karana, a na štetu kandidata opozicije Branka Blanuše".

- Institucije ovaj put ne smiju dozvoliti da se desi ono što se desilo 2022. godine, a to je da se na sve dokaze o neregularnostima i izbornoj krađi zažmiri i proglasi nelegitimni pobjednik koji to nije - istaknula je Trivić.

Navela je kako vjeruje da ovaj put neće biti tako te je pozvala institucije da postupe u skladu s pravilima kako ne bi, prema njenim riječima, još jedan kontaminiran i neregularan izborni proces proglasili regularnim.