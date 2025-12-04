Crnković upozorava: Hrvatska odbija dostaviti podatke BiH

Mario Crnković, predsjednik Udruženja "Green Team" iz Bosanskog Novog, istakao je da Bosna i Hercegovina već godinama bezuspješno traži od Hrvatske podatke o karakterizaciji radioaktivnog otpada koji bi trebao biti smješten na Trgovskoj gori, uz samu granicu sa našom zemljom.

Crnković tvrdi da se, prema najnovijim informacijama iz medija, ne radi samo o otpadu iz Nuklearne elektrane Krško na granici Hrvatske i Slovenije, već i o otpadu iz drugih dijelova Hrvatske. Dodao je da hrvatske institucije već 26 godina izbjegavaju dostaviti tražene podatke, prenose Nezavisne novine.

On je podsjetio da je Bosna i Hercegovina sredinom godine aktivirala mehanizme iz ESPOO konvencije i apelovao na sve nivoe vlasti u BiH da osiguraju sredstva za 2026. godinu za pravne postupke i aktivnosti koje štite interese građana.