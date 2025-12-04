Cvitanović se oprostio od načelnika Vareša Zdravka Maroševića: Bio je most između ljudi

Predsjednik HDZ-1990 Ilija Cvitanović oprostio se od načelnika Vareša Zdravka Maroševića i uputio najdublje izraze sućuti njegovoj obitelji, prijateljima suradnicima i cijelom Varešu.

S dubokom tugom primio sam vijest o smrti Zdravka Maroševića, dugogodišnjeg načelnika Općine Vareš, uvaženog javnog dužnosnika i čovjeka koji je svojim radom, poštenjem i predanošću obilježio razvoj ove sredine.

Zdravko Marošević ostat će upamćen kao načelnik koji je uvijek stavljao dobrobit Vareša i njegovih ljudi ispred svega. Njegov doprinos lokalnoj zajednici, njegova smirenost, otvorenost i spremnost na suradnju ostavit će trajni trag. Bio je čovjek dijaloga, odgovornosti i most između ljudi, bez obzira na njihove razlike.