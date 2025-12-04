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PREDSJEDNIK HDZ-1990

Cvitanović se oprostio od načelnika Vareša Zdravka Maroševića: Bio je most između ljudi

Zdravko Marošević ostat će upamćen kao načelnik koji je uvijek stavljao dobrobit Vareša i njegovih ljudi ispred svega, navodi Cvitanović

Cvitanović se oprostio od načelnika Vareša Zdravka Maroševića. Fena / HDZ 1990

A. O.

4.12.2025

Predsjednik HDZ-1990 Ilija Cvitanović oprostio se od načelnika Vareša Zdravka Maroševića i uputio najdublje izraze sućuti njegovoj obitelji, prijateljima suradnicima i cijelom Varešu.

S dubokom tugom primio sam vijest o smrti Zdravka Maroševića, dugogodišnjeg načelnika Općine Vareš, uvaženog javnog dužnosnika i čovjeka koji je svojim radom, poštenjem i predanošću obilježio razvoj ove sredine.

Zdravko Marošević ostat će upamćen kao načelnik koji je uvijek stavljao dobrobit Vareša i njegovih ljudi ispred svega. Njegov doprinos lokalnoj zajednici, njegova smirenost, otvorenost i spremnost na suradnju ostavit će trajni trag. Bio je čovjek dijaloga, odgovornosti i most između ljudi, bez obzira na njihove razlike.

U ime HDZ-a 1990 i u svoje osobno ime izražavam iskrenu i duboku sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svim stanovnicima Vareša. Neka im Gospodin podari snagu u ovim teškim trenucima, a Zdravku vječni mir i pokoj, navodi Cvitanović. 

# VAREŠ
# HDZ 1990
# ZDRAVKO MAROŠEVIĆ
# ILIJA CVITANOVIĆ
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