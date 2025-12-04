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"GADOSTI I LAŽI"

Cvijanović: Helezova uvreda na račun predsjednika Srbije je skandalozna i sramna

Ako nam razni okupatori to nisu mogli zabraniti, neće ni jedan obični trovač, presuđeni nasilnik i presuđeni lažov, kakav je Zukan Helez, dodala je

Cvijanović: Osudila Helezove izjave. Fena

A. O.

4.12.2025

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović kazala je da sa ljudima poput ministra odbrane u Vijeću ministara BiH Zukana Heleza nije moguće graditi zajedničku budućnost, suživot, niti međunacionalno povjerenje i regionalne odnose, prenosi Srna.

Dodala je da je to definitivno i da je to posljednjim izjavama Helez ko zna koji put dokazao.

- Kao i sve prethodne, tako je i najnovija Helezova uvreda na račun predsjednika Srbije skandalozna i sramna. Takve gadosti i laži o predsjedniku Vučiću, kakve je na televiziji Hayat izgovorio Helez, normalan čovjek se stidi i da citira – navela je Cvijanović.

Ona je naglasila da su sramne i Helezove uvrede na račun Željane Zovko i Maksa Primorca, koje je izrekao u istoj emisiji, dodajući da je tim uvredama, kao i onim na račun Vučića, više rekao o sebi, nego o njima.

- Dok vrijeđa zvaničnike i predstavnike susjednih zemalja, Srbima u Oružanim snagama i Ministarstvu odbrane u Savjetu ministara pokušava da uskrati pravo na plaćeno odsustvo povodom krsne slave. Osim što je kršenje zakona, to je i na udar na identitet pravoslavnih hrišćana zaposlenih u toj instituciji – ukazala je Cvijanović.

Ona je poručila Helezu da su Srbi zadržali i ponosno proslavljali svoje krsne slave i u mnogo težim vremenima od ovoga.

- Ako nam razni okupatori to nisu mogli zabraniti, neće ni jedan obični trovač, presuđeni nasilnik i presuđeni lažov, kakav je Zukan Helez – dodala je Cvijanović.

# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
# ZUKAN HELEZ
# BIH
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