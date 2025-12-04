Cvijanović: Helezova uvreda na račun predsjednika Srbije je skandalozna i sramna

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović kazala je da sa ljudima poput ministra odbrane u Vijeću ministara BiH Zukana Heleza nije moguće graditi zajedničku budućnost, suživot, niti međunacionalno povjerenje i regionalne odnose, prenosi Srna.

Dodala je da je to definitivno i da je to posljednjim izjavama Helez ko zna koji put dokazao.

- Kao i sve prethodne, tako je i najnovija Helezova uvreda na račun predsjednika Srbije skandalozna i sramna. Takve gadosti i laži o predsjedniku Vučiću, kakve je na televiziji Hayat izgovorio Helez, normalan čovjek se stidi i da citira – navela je Cvijanović.

Ona je naglasila da su sramne i Helezove uvrede na račun Željane Zovko i Maksa Primorca, koje je izrekao u istoj emisiji, dodajući da je tim uvredama, kao i onim na račun Vučića, više rekao o sebi, nego o njima.