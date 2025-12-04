Tužilaštvo TK: Istraga o požaru u Domu penzionera u Tuzli prioritetna, danonoćna i opsežna

Istražni tim tužilaca i istražitelja Sektora kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Tuzlanskog kantona danonoćno provodi intenzivne i opsežne istražne radnje u vezi s požarom u Domu penzionera u Tuzli od čijih posljedica je smrtno stradalo 17 korisnika i povrijeđeno više od 30 osoba, saopćeno je iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

U toku su brojne istražne radnje, analiza pribavljene materijalne dokumentacije i saslušanja većeg broja svjedoka, kao i opsežna vještačenja tima vještaka građevinske i arhitektonske stuke te protivpožarne zaštite, koji obavljaju i preglede na mjestu događaja.

Rad na ovom kompleksnom i složenom predmetu, s obzirom na karakter događaja i tragične posljedice, apsolutni je prioritet u radu tužilaca, istražitelja i stručnih osoba, uz njihovu maksimalnu posvećenost.

Istražne radnje će i dalje biti provođene uz puni prioritet i u najkraćem mogućem roku.

Međutim, kako je istaknuto u saopćenju, nerealna su očekivanja javnosti da ovako složena i kompleksna istraga može biti završena u nekom ekspresnom roku jer treba pribaviti i dovesti u međusobnu vezu brojne dokazne materijale kako bi bila donesena tužilačka odluka i kako bi se poduzimale daljnje mjere i radnje u predmetu.