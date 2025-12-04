Amer Beganović učinio dobro djelo: Konj Srećko inspirirao slikovnicu za djecu životnom pričom

Zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Goran Bulajić organizovao je prijem za Amera Beganovića, predstavnika Konjičkog kluba s mini zoo vrtom „Smet“ iz Zenice. Povod okupljanja bila je slikovnica i bojanka „Galop srca – Priča o Srećku“, autorsko i ilustratorsko djelo Belme Skopljak, čije je objavljivanje podržala Skupština ZDK. Ove publikacije nastale su kroz zajednički rad Utočišta za domaće, divlje i egzotične životinje „Nada – Hope“ Zenica i Konjičkog kluba s mini zoo vrtom „Smet“ iz Zenice. Stvarni događaj Važno je naglasiti da je ova priča inspirirana stvarnim događajem jer konj po imenu Srećko zaista postoji. Naime, on je prošao put od zanemarenosti do nade, zahvaljujući čovjeku koji nije odustao od njega i sada pomaže drugima da vjeruju kako dobro uvijek pobjeđuje.

Zamjenik predsjedavajućeg Skupštine ZDK Goran Bulajić pohvalio je rad Beganovića, njegovog kluba „Smet“ i Udruženja „Nada – Hope“. Rekao je da je priča o Srećku, napuštenom biću koje se vratilo u tok života i ponovo uživa u pokretu, „pretočena u slikovnicu i bojanku na vrlo simpatičan način“. On je kazao da ovakve inicijative, poput animacije i crtanja, treba podržavati i tako ih približavati djeci predškolskog i školskog uzrasta kako bi učili i o emocijama na prirodan način – kroz čitanje, gledanje i bojenje ovih likova. - Došli smo do realizacije slikovnice i bojanke. Zamjenik predsjedavajućeg Skupštine ZDK Goran Bulajić pomogao je u njenoj realizaciji. Priča je o povrijeđenom konju koji je otkupljen od tadašnjeg vlasnika, prošao je dvije operacije, svakodnevna previjanja i terapije, a na kraju mu je napravljena proteza. Slikovnicu je priredila Belma Skopljak, nastavnica njemačkog jezika i književnosti iz Žepča – ispričao je Amer Beganović. Konj Srećko povrijeđen je kosilicom sredinom juna nakon čega ga je vlasnik pokušao prodati prerađivačima mesa. Neizvjesna sudbina Beganović je nakon što je vidio o čemu se radi platio traženi iznos i učinio sve da ga spasi. Kao i mnogi konji s povrijeđenim nogama, njegova sudbina bila je neizvjesna.

Jedan dio priče o Srećku . Avaz Jedan dio priče o Srećku . Avaz