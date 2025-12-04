Slaven Galić: "Govor mržnje koji je Helez uputio je dokaz minimuma političke kulture"

Zamjenik ministra odbrane Slaven Galić oglasio se nakon sastanka s američkim vojnim izaslanikom, brigadirom Gregorijem Holmsom (Gregory Holmes), ističući da se jasno distancirao od izjava ministra odbrane BiH Zukana Heleza.

- Tijekom sastanka s američkim vojnim izaslanikom brigadirom Gregorijem Holmesom jasno sam se ogradio od neprimjerenih izjava ministra obrane BiH Zukana Heleza, koje su bile upućene američkom državljaninu i političaru Maksu Primorcu. Svaka neprimjerena izjava bilo kojeg političkog dužnosnika u BiH utječe na ukupne odnose u društvu, narušava međunarodni ugled države i dodatno otežava napore na izgradnji stabilnosti, sigurnosti i napretka Bosne i Hercegovine. Bez obzira na ove izjave, Sjedinjene Američke Države ostaju naš ključni i trajni strateški partner, a BiH će uvijek podržavati politiku SAD-a u globalnom kontekstu.