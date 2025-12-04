Slaven Galić: "Govor mržnje koji je Helez uputio je dokaz minimuma političke kulture"

Zamjenik ministra odbrane Slaven Galić oglasio se nakon sastanka s američkim vojnim izaslanikom, brigadirom Gregorijem Holmsom (Gregory Holmes), ističući da se jasno distancirao od izjava ministra odbrane BiH Zukana Heleza.
ZAMJENIK MINISTRA ODBRANE
Oglasio se nakon sastanka s američkim vojnim izaslanikom, brigadirom Gregorijem Holmsom
Slaven Galić. Platforma X
Zamjenik ministra odbrane Slaven Galić oglasio se nakon sastanka s američkim vojnim izaslanikom, brigadirom Gregorijem Holmsom (Gregory Holmes), ističući da se jasno distancirao od izjava ministra odbrane BiH Zukana Heleza.
- Tijekom sastanka s američkim vojnim izaslanikom brigadirom Gregorijem Holmesom jasno sam se ogradio od neprimjerenih izjava ministra obrane BiH Zukana Heleza, koje su bile upućene američkom državljaninu i političaru Maksu Primorcu. Svaka neprimjerena izjava bilo kojeg političkog dužnosnika u BiH utječe na ukupne odnose u društvu, narušava međunarodni ugled države i dodatno otežava napore na izgradnji stabilnosti, sigurnosti i napretka Bosne i Hercegovine. Bez obzira na ove izjave, Sjedinjene Američke Države ostaju naš ključni i trajni strateški partner, a BiH će uvijek podržavati politiku SAD-a u globalnom kontekstu.
Govor mržnje koji je ministar Helez uputio nedopustivo je narušavanje ugleda institucija i dokaz minimuma političke kulture, jer takve uvrede ne rješavaju nijedan problem s kojim se država suočava. Naprotiv, produbljuju podjele i slabe povjerenje građana u institucije; umjesto argumenata izrečene su uvrede, umjesto dijaloga poslana je poruka prijetnje. Takvo ponašanje nije samo nedostojno funkcije, nego otvara ozbiljna pitanja o odgovornosti i standardima javne komunikacije u institucijama države - poručio je.
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