Ambasador Rajli: Ne postoji alternativa Dejtonu, blokade političkih aktera usporavaju napredak BiH

Nakon dvodnevne sjednice Upravnog odbora PIC-a u Sarajevu, britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Džulijan Rajli (Julian Reilly), u razgovoru za Dnevnik D, naglašava da su međunarodni partneri ostali potpuno usklađeni u ključnim stavovima. Kako ističe, susret je potvrdio nepokolebljivu podršku Bosni i Hercegovini i Dejtonskom mirovnom sporazumu, piše Federalna.ba.

- Imali smo vrlo uspješan sastanak PIC-a koji je rezultirao jedinstvenom, snažnom zajedničkom porukom. Taj dokument, koji smo zajednički usvojili, potvrđuje našu punu podršku Daytonskom sporazumu i svim njegovim aneksima. Ovo je važan trenutak - trideset godina nakon potpisivanja Daytona, da se prisjetimo koliko je Bosna i Hercegovina napredovala, ali i da jasno poručimo da nema alternative njegovim temeljnim principima - rekao je Rajli.

Dodao je da međunarodna zajednica očekuje da politički akteri u BiH prestanu s retorikom koja potkopava ustavni poredak države, jer „stabilnost i sigurnost ostaju apsolutni prioritet“.

Agenda 5+2 i reforme

Rajli naglašava da je Agenda 5+2 i dalje ključna:

- Agenda 5 plus 2 ostaje otvorena obaveza i očekujemo konkretan rad na ispunjavanju svakog od elemenata. Državna imovina je ključna tačka i tu se mora djelovati u skladu s Ustavnim sudom i međunarodnim pravom. Lideri imaju odgovornost da pokažu političku volju, a mi ćemo pažljivo pratiti ispunjavanje preuzetih obaveza.“

Dodao je da je važno da se sve reforme provode na inkluzivan i demokratski način:

- Sve te stvari se moraju uraditi na demokratski način, moraju biti jako inkluzivne i vrlo je važno također, kao što je to napisano u ustavu Bosne i Hercegovine, da budu u skladu s Evropskom konvencijom za ljudska prava.“

Izbori kao test demokratije

Rajli posebno ističe važnost predstojećih izbora i nove izborne tehnologije:

- Vrlo je važno sada da budemo svjedoci početka upotrebe tehnologije za izbore koja će omogućiti da se volja naroda potpuno izrazi i odrazi. Također je važno vidjeti brži i dalji napredak Bosne i Hercegovine na njenom euroatlantskom putu. Ali da bi se sve to desilo, jako je važno i zaista bi voljeli vidjeti brzi napredak po pitanju budžeta za 2026., jer je tek usvojen budžet za 2025. godinu.“

Euroatlanske integracije i odgovornost lidera

O odnosu BiH prema EU i NATO-u, Rajli kaže:

- Put ka budućnosti je nastaviti pratiti euroatlantski put koji su građani Bosne i Hercegovine i Vlade odabrali. Daytonski mirovni sporazum je temelj stabilnosti u ovoj zemlji. Evropska unija i NATO nude perspektivu koja je u stvari budućnost, ali da bi se došlo do toga, potrebne su reforme i ustavna prilagodba, posebno kako Bosna i Hercegovina napreduje ka Evropskoj uniji.“

Komentirajući izostanak kadrova SNSD-a na sastanku PIC-a, veleposlanik je naglasio:

- To je zaista velika šteta. Bilo je sjajno čuti 8 od 10 šefova klubova u Parlamentu BiH kako iznose svoja mišljenja pred širokim predstavništvom međunarodne zajednice. Svaka stranka koja ne iskoristi tu priliku da predstavi svoj stav, prema mom mišljenju, ne služi građanima koji su je izabrali.“

Finansiranje BHRT-a

Rajli podsjeća da je stabilno financiranje javnog emitera od ključne važnosti:

- Svaka demokratska država mora imati javnog emitera. Svi oni koji zadržavaju i onemogućuju financiranje BHRT-a moraju osigurati da se taj problem riješi. Budžet za 2026. treba uključiti odgovarajuće finansiranje BHRT-a, što nije bilo obuhvaćeno budžetom za 2025. godinu. To su jednostavna domaća rješenja koja leže u rukama političkih lidera.“