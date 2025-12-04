MUP KS tvrdi da im helikopter stiže prije roka, cijena smanjena za više od milion KM

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) saopćilo je da će naručeni helikopter tipa Subaru BELL-412EPX biti isporučen prije ugovorenog roka. Planirana je i posjeta proizvodnim pogonima američke kompanije.

MUP KS je 2024. godine zaključilo ugovor o nabavci višenamjenskog helikoptera sa firmom Shot d.o.o., a rok isporuke po ugovoru bio je dvije godine. Ipak, u stalnoj komunikaciji s proizvođačem, kompanijom Bell Textrone Inc., dogovoreno je da helikopter stigne ranije.

- Bell Textrone Inc. uputio je Ministarstvu poziv da delegacija posjeti njihovo postrojenje u Tenesiju. Tamo će, prema ugovoru, biti obavljena prijemna inspekcija letjelice, nakon čega će se izvršiti njena isporuka u evropsko postrojenje, a potom i u Kanton Sarajevo - naveli su iz MUP-a KS.

Američka ambasada u BiH je, na osnovu poziva, u decembru dodijelila vize članovima delegacije za put u SAD.

Također, MUP KS je u saradnji s firmom Shot d.o.o. utvrdio da ne postoje prepreke za pravovremenu isporuku helikoptera.

- U prethodnom mjesecu pregovorima smo uspjeli smanjiti ukupnu cijenu nabavke helikoptera za 1.111.651 KM, zbog kursnih razlika na dan uplate sredstava - saopćili su iz MUP-a KS.

Podsjetimo, prema početnim projekcijama, MUP KS će za helikopter BELL-412EPX izdvojiti 30.340.000 KM (bez PDV-a).