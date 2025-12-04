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NABAVKA

MUP KS tvrdi da im helikopter stiže prije roka, cijena smanjena za više od milion KM

MUP KS je 2024. godine zaključilo ugovor o nabavci višenamjenskog helikoptera sa firmom Shot d.o.o

MUP KS: Helikopter stiže prije roka. MUP KS

M. Až.

4.12.2025

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) saopćilo je da će naručeni helikopter tipa Subaru BELL-412EPX biti isporučen prije ugovorenog roka. Planirana je i posjeta proizvodnim pogonima američke kompanije.

MUP KS je 2024. godine zaključilo ugovor o nabavci višenamjenskog helikoptera sa firmom Shot d.o.o., a rok isporuke po ugovoru bio je dvije godine. Ipak, u stalnoj komunikaciji s proizvođačem, kompanijom Bell Textrone Inc., dogovoreno je da helikopter stigne ranije.

- Bell Textrone Inc. uputio je Ministarstvu poziv da delegacija posjeti njihovo postrojenje u Tenesiju. Tamo će, prema ugovoru, biti obavljena prijemna inspekcija letjelice, nakon čega će se izvršiti njena isporuka u evropsko postrojenje, a potom i u Kanton Sarajevo - naveli su iz MUP-a KS.

Američka ambasada u BiH je, na osnovu poziva, u decembru dodijelila vize članovima delegacije za put u SAD.

Također, MUP KS je u saradnji s firmom Shot d.o.o. utvrdio da ne postoje prepreke za pravovremenu isporuku helikoptera.

- U prethodnom mjesecu pregovorima smo uspjeli smanjiti ukupnu cijenu nabavke helikoptera za 1.111.651 KM, zbog kursnih razlika na dan uplate sredstava - saopćili su iz MUP-a KS.

Podsjetimo, prema početnim projekcijama, MUP KS će za helikopter BELL-412EPX izdvojiti 30.340.000 KM (bez PDV-a).

# HELIKOPTER
# MUP KS
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