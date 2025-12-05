Čović: Državnu imovinu treba hitno riješiti, postala je prepreka normalnom investiranju u BiH

Predsjednik HDZ-a Dragan Čović komentarisao je održanu sjednicu Vijeća za implementaciju mira (PIC) i ocijenio da je poslana važna poruka domaćim akterima da završe svoje obaveze do kraja godine.

Čović je kazao da vjeruje kako će, uprkos različitim stavovima oko pojedinih zakona, poput Zakona o VSTV-u, Zakona o sudu ili imenovanja pregovarača, ipak biti postignuto političko jedinstvo.

- Nemamo što drugo kazati nego da pokušamo u zajedništvu svu ljepotu naše domovine Bosne i Hercegovine ne razdijeliti između sebe, nego zajednički graditi na evropskom putu integrisanja - rekao je Čović za RTV HB.

On je uvjeren da će vlast u Bosni i Hercegovini biti dovoljno mudra da pozitivno odgovori na poziv koji je stigao iz Brisela.

Govoreći o državnoj imovini, Čović smatra da je to pitanje postalo izvor političkih sukoba, ali i ozbiljna prepreka razvoju.

- Državnu imovinu treba hitno riješiti. Ona je postala prepreka normalnom investiranju u Bosni i Hercegovini - poručio je Čović.

Pozvao je domaće političare da preuzmu odgovornost i sami donesu potrebne zakone. Ako to ne bude moguće, smatra da oni koji su ranije nametali rješenja trebaju prilagoditi ta rješenja realnim potrebama.

- Državna imovina ne smije biti prepreka bilo kakvoj javnoj investiciji u Bosni i Hercegovini - zaključio je Čović.