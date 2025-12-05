U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Konaković nezakonito stekao diplomu

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Konaković nezakonito stekao diplomu.

KO SDA Sarajevo nakon upita Kantonalnoj upravi dobila je obavijest o inspekcijskom nadzoru svih procesa i načina na koji je Konaković završio studij i stekao diplomu.

"Dnevni avaz" u narednih nekoliko dana u interesu javnosti u cijelosti objavljuje rezultate inspekcijskog nadzora.

Donosimo i intervju s sarajevskim muftijom Nedžadom ef. Grabusom. Govori kako je Sarajevo ostalo simbol mira i suživota uprkos problemima.

Alarmantni rezultati istraživanja u Evropi: Hrane će biti, ali vode neće.

Nakon ultimatuma, ministar Hrnjić se sastao s poljoprivrednicima. Sastanak trajao dva sata, reješenja nema.

Donosimo ispovijest mladića koja cijepa srce i kida dušu. Zaim Bajrić zbog fizičkog nedostatka nailazi samo na odbijanja.

Iron Puki pred veliki meč govorio za "Dnevni avaz": U odličnoj sam formi i želim donijeti pojas u BiH.

Evropska komisija prihvatila Reformsku agendu za BiH. Za isplatu 1. tranše potrebno je ratificiranje sporazuma.

Istražili smo ko je kriv za propadanje mostova u Sarajevu.

Napredak nije ostvaren, Tramp traži dogovor o Ukrajini - Putin ostaje nepopustljiv. Više o tome čitajte na stranama globusa.

Nastavljeno suđenje u predmetu "Džena Gadžun. Vještakinja iz Srbije ispitana u predmetu o smrti djevojčice. Ljekari nisu reagovali na vrijeme, porodica ne može prisustvovati u sudnici.

Svakako ne zaboravite na naš poklon prilog "tv extra" koji donosimo danas, gdje možete pročitati brojne zanimljive teme iz svijeta showbiza, muzike, filma.

O novom albumu za "Avaz" govorila je Tea Tairović.

Istaknuta glumica Nataša Janjić Medančić govorila je o velikim nadolazećim projektima.

Voditeljica i model Elvisa Muratović za "Avaz" u intervjuu za "Avaz" otkrila je detalje iz svog poslovnog svijeta.

Čitajte i šta su iz JP Ceste FBiH rekli za "Avaz" o odronu na dionici Čevljanovići - Nišići.

Tarik Mulaomerović govorio je za "Avaz" o mjuziklu "Sarajevo, moje drago". Više o tome čitajte na stranama kulture.

Na sportskim stranama čitajte o žrijebu grupa za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.

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