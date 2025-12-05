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KLUB POZNATIH

Ilijana Miloš, PR Uprave policije MUP-a HNK: Policijska službenica je moj prvi posao

Nervira me neiskrenost

Miloš: Na pusti otok s alatom za preživljavanje. Facebook

Avaz.ba

5.12.2025

Ime i prezime: Ilijana Miloš.

Datum i mjesto rođenja: 8. novembar 1982., Čapljina.

Šta prvo uradite kad se probudite: Otvorim prozor i napravim kavu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Veterinom.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Policijska službenica.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Alat za preživljavanje.

Najdraža pjesma: „Pamuk“.

Šta gledate na televiziji: Vijesti, emisije o društvenim temama i povremeno humoristične serije.

Šta Vas nervira: Neiskrenost i kada netko ne poštuje dogovor.

Najdraži grad: Mostar.

Najbolji poklon koji ste dobili: Pas, zlatni retriver.

Čega se plašite: Situacija na koje ne mogu da utječem.

S kim najradije pijete kafu: S meni bliskim i dragim ljudima.

Omiljena društvena mreža: Nemam.

Najdraža boja: Plava.

Ko Vam je uzor: Moji roditelji.

Najdraži pisac: August Šenoa.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavila sve zlo.

Omiljeni muzičar ili bend: Zdravko Čolić.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: U posljednje vrijeme većinom stručna literatura.

Tim za koji navijate: Nemam.

Omiljena narodna izreka: U zlu se ne ponizi, u dobru ne uzvisi.

Koje pitanje najviše mrzite: Ne mrzim.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Inspektor Columbo.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Australiju.

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# ILIJANA MILOŠ
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