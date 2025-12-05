Ilijana Miloš, PR Uprave policije MUP-a HNK: Policijska službenica je moj prvi posao

Ime i prezime: Ilijana Miloš.
Datum i mjesto rođenja: 8. novembar 1982., Čapljina.
Šta prvo uradite kad se probudite: Otvorim prozor i napravim kavu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Veterinom.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Policijska službenica.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Alat za preživljavanje.
Najdraža pjesma: „Pamuk“.
Šta gledate na televiziji: Vijesti, emisije o društvenim temama i povremeno humoristične serije.
Šta Vas nervira: Neiskrenost i kada netko ne poštuje dogovor.
Najdraži grad: Mostar.
Najbolji poklon koji ste dobili: Pas, zlatni retriver.
Čega se plašite: Situacija na koje ne mogu da utječem.
S kim najradije pijete kafu: S meni bliskim i dragim ljudima.
Omiljena društvena mreža: Nemam.
Najdraža boja: Plava.
Ko Vam je uzor: Moji roditelji.
Najdraži pisac: August Šenoa.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavila sve zlo.
Omiljeni muzičar ili bend: Zdravko Čolić.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: U posljednje vrijeme većinom stručna literatura.
Tim za koji navijate: Nemam.
Omiljena narodna izreka: U zlu se ne ponizi, u dobru ne uzvisi.
Koje pitanje najviše mrzite: Ne mrzim.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Inspektor Columbo.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Australiju.