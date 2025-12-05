Stanje na putevima: Smanjena vidljivost zbog magle

Na većini dionica kolovoz je vlažan ili mokar, a usljed oblačnog vremena, lokalne kiše i guste magle vidljivost je smanjena, posebno na područjima Tuzle, Sarajeva, Travnika, Bugojna, Odžaka i Orašja.

Ekipe su na terenu, vrši se posipanje na pojedinim dionicama, a posebno treba skrenuti pažnju na moguće odrone na dionicama: Velika Kladuša-Bužim, Jajce-Banja Luka, Turbe-Karanovac, Mostar-Polog i Žitomislići-Doljani. Na planinskim prevojima uslovi su promjenjivi, ali su putevi prohodni.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj zatvorena cijev u tunelu Igman, na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad – Lepenica. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju, sve do završetka radova.

Na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog izgradnje bukobrana na mjestu radova saobraća se preticajnom trakom.

Na dionici magistralnog puta Jablanica–Blidinje putnička vozila do 3,5 t saobraćaju otežano. Za vozila preko 3,5 t saobraćaj je i dalje obustavljen.

Radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.