AmCham BiH društveno odgovorna aktivnost „Dobro se dobrim vraća“ uspješno realizovana

Završena je jednogodišnja društveno odgovorna aktivnost „Dobro se dobrim vraća“, koju je Američka trgovačka komora u BiH (AmCham BiH) realizovala zajedno sa svojim članicama s ciljem podrške organizacijama koje pružaju zaštitu, njegu i socijalne usluge najranjivijim grupama u Bosni i Hercegovini. Tokom ove inicijative prikupljeno je više od 140.000 KM, namijenjenih udruženjima i institucijama koje se suočavaju sa dugotrajnim finansijskim i institucionalnim izazovima.

Sredstva su raspodijeljena sljedećim organizacijama:

Fondacija lokalne demokratije (Sarajevo), Udruženje Medica (Zenica), Udruženje Žene sa Une (Bihać), Udruženje građana Budućnost (Modriča), Udruženje Žene BiH (Mostar), Fondacija Lara (Bijeljina), Udružene žene (Banja Luka), Udruženje Vive žene (Tuzla), SOS Dječija sela BiH, Minores Mostar Udruga za pomoć beskućnicima, te Centru „Duga“ za djecu bez roditeljskog staranja.

Ova udruženja svakodnevno djeluju u složenim okolnostima, često uz minimalna sredstva i ograničenu institucionalnu podršku. Sigurne kuće se suočavaju s nedostatkom stabilnog finansiranja, povećanim brojem prijava nasilja i nedovoljno razvijenim sistemima zaštite. Organizacije koje rade s mladima koji napuštaju institucionalnu brigu upozoravaju na nedostatak programa zapošljavanja i stambene podrške, što mlade ljude često dovodi u rizik od siromaštva i socijalne isključenosti. Pomoć beskućnicima i socijalno ugroženim osobama ostaje skoro u potpunosti prepuštena neprofitnim organizacijama, dok ustanove koje skrbe o djeci bez roditeljskog staranja ukazuju na potrebu reforme zakona, kadrovskog jačanja i sigurnog dugoročnog finansiranja.

Nedim Hamzić, direktor AmCham BiH je pozvao kompanije da dijele svoj uspjeh sa zajednicom: „Naša inicijativa ‘Dobro se dobrim vraća’ još jednom je dokazala da poslovni sektor želi i može da bude pozitivan pokretač društvenih promjena. Za istinski napredak, za sigurnost, zaštitu i dostojanstvo ovih potreban je usklađen, odgovoran i dosljedan napor svih nivoa vlasti.“