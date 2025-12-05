Savez logoraša BiH se emotivno oprostio od Maroševića: "Čovjek koji je istinu nosio i kada je bila na njegovu štetu"

Savez logoraša Bosne i Hercegovine uputio je emotivno saopćenje povodom smrti načelnika Vareša Zdravka Maroševića, ističući da je njegova odluka da uvijek govori istinu, pa i onda kada je ona bila teret njemu samom, ono što ga je činilo izuzetnim čovjekom i rijetkom pojavom u današnjem društvu.

U poruci javnosti podsjećaju da su mu zahvalnost izrazili i tokom nedavnog obilježavanja u Stupnom Dolu i Varešu, ali da osjećaj njegovog odsustva ostaje snažan i težak za sve koji su ga poznavali.

"Rijetki su danas ljudi kao što je bio načelnik Zdravko Marošević, ljudi koji su spremni da prihvate i ponove istinu, pa čak i onda kada njeno izricanje ide na vlastiti račun i na račun onih kojima po rođenju pripadamo", navodi Savez logoraša, ističući da je upravo zbog te osobine Marošević bio izvan kalupa koje, kako poručuju, "sebični i neiskreni ljudi često postavljaju kako bi spriječili iskrene da nose svjetlo istine i pravde".

U Savezu dodaju da su "svi pravi i iskreni vjernici, oni koji znaju istinu i koji se svojim djelima bore za nju", dobro razumjeli na čemu je Marošević istrajavao. Zato, kako poručuju, njegova moralna snaga i principijelnost ostaju vrijednost koju treba nastaviti živjeti.

"Nama muslimanima je jasno rečeno: 'Govori istinu, makar bila i na tvoju štetu i štetu tvojih bližnjih', a načelnik Marošević je takav bio u svom djelovanju", stoji u saopćenju, uz naglasak da je upravo zbog takvog pristupa životu često bio neshvaćen u sredinama gdje je hrabrost da se prizna istina rijetkost.

Savez logoraša BiH pozvao je sve koji vole Bosnu i Hercegovinu, kao i istinu o njoj, da nastave putem kojim je išao i Marošević, putem u kojem se država brani istinom, pravdom i dostojanstvom.

"Pozivamo sve ljude koji vole i poštuju istinu o Bosni i Hercegovini, za koju se zalagao i čestiti načelnik Marošević, da zajedno nastavimo borbu do konačne pobjede istine, pravde i naše domovine", poručuju iz Saveza uz završnu poruku:

"Da se ne zaboravi, da se ne ponovi."