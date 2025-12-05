SDP oštro osudio odluku HDZ-ove ministrice Katić: Pritisak i zastrašivanje sindikalnih predstavnika

Kantonalni odbor SDP BiH Hercegovačko–neretvanskog kantona oštro je osudio svaki vid pritiska, zastrašivanja i pokušaja disciplinovanja aktivista, sindikalnih predstavnika i svih onih koji se na legalan način bore za radnička i građanska prava kao i svaki vid zaštite državne imovine.

- Borba za dostojanstven rad, poštivanje zakona i očuvanje javnog interesa ne smije biti prostor političke odmazde niti zloupotrebe položaja.

U tom smislu izražavamo posebnu zabrinutost zbog posljednjih dešavanja koji su, prema dostupnim informacijama, ukazali na kršenje Zakona o državnoj službi FBiH kao i zloupotrebu službenog položaja.

Osvrćemo se na Rješenje ministrice saobraćaja i komunikacija Federacije BiH, Andrijane Katić (HDZ BiH), kojim se gospodin Ernest Đonko degradira na niže radno mjesto, što predstavlja oblik mobinga, odmazde i diskriminacije te najgrubljeg kršenja prava zbog njegovog društvenog aktivizma i borbe za državnu imovinu grada Stoca.

Podsjećamo da su institucije i nosioci javnih funkcija obavezni da djeluju u skladu sa Ustavom, zakonima i temeljnim principima jednakosti, te da svaki čin koji ugrožava dostojanstvo radnika i obeshrabruje sindikalno organizovanje kao i da odmazda zbog pozitivnog društvenog aktivizma predstavlja opasan presedan.

KO SDP BiH HNK stoji čvrsto uz sve aktiviste, sindikalce i radnike koji se bore za svoja prava, te će uvijek biti na strani slobode, jednakosti, solidarnosti, zakonitosti kao i zaštite javnog interesa - navodi se u saopćenju SDP-a HNK.