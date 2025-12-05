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IZRAZILI ZABRINUTOST

SDP oštro osudio odluku HDZ-ove ministrice Katić: Pritisak i zastrašivanje sindikalnih predstavnika

Osvrnuli su se na Rješenje da se Ernest Đonko degradira na niže radno mjesto

Andrijana Katić. Fena

Dž. R.

5.12.2025

Kantonalni odbor SDP BiH Hercegovačko–neretvanskog kantona oštro je osudio svaki vid pritiska, zastrašivanja i pokušaja disciplinovanja aktivista, sindikalnih predstavnika i svih onih koji se na legalan način bore za radnička i građanska prava kao i svaki vid zaštite državne imovine.

- Borba za dostojanstven rad, poštivanje zakona i očuvanje javnog interesa ne smije biti prostor političke odmazde niti zloupotrebe položaja.

U tom smislu izražavamo posebnu zabrinutost zbog posljednjih dešavanja koji su, prema dostupnim informacijama, ukazali na kršenje Zakona o državnoj službi FBiH kao i zloupotrebu službenog položaja.

Osvrćemo se na Rješenje ministrice saobraćaja i komunikacija Federacije BiH, Andrijane Katić (HDZ BiH), kojim se gospodin Ernest Đonko degradira na niže radno mjesto, što predstavlja oblik mobinga, odmazde i diskriminacije te najgrubljeg kršenja prava zbog njegovog društvenog aktivizma i borbe za državnu imovinu grada Stoca.

Podsjećamo da su institucije i nosioci javnih funkcija obavezni da djeluju u skladu sa Ustavom, zakonima i temeljnim principima jednakosti, te da svaki čin koji ugrožava dostojanstvo radnika i obeshrabruje sindikalno organizovanje kao i da odmazda zbog pozitivnog društvenog aktivizma predstavlja opasan presedan.

KO SDP BiH HNK stoji čvrsto uz sve aktiviste, sindikalce i radnike koji se bore za svoja prava, te će uvijek biti na strani slobode, jednakosti, solidarnosti, zakonitosti kao i zaštite javnog interesa - navodi se u saopćenju SDP-a HNK.

# HNK
# KO SDP BIH
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