Prosvjetari u 13 sati izlaze pred Vladu KS: Nezadovoljni brojnim nepravilnostima u sistemu za zapošljavanje radnika

Zbog uvođenja digitalne platforme za prijem radnika u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo prosvjetni radnici su danas u 13 sati zakazali protest ispred Vlade KS.

Oni upozoravaju da u sistemu postoji na stotine grešaka, dok ga brani ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović (NiP).

Sindikat upozorava da su brojni kandidati oštećeni aktuelnim pravilima od staža koji nije uračunao onaj koji se stekao u RS ili Brčkom, pa do kriterija koji favoriziraju Univerzitet u Sarajevo, a

Dok nezadovoljni radnici insistiraju na promjenama i odgovornosti, Ministarstvo ostaje pri stavu da je konkurs zakonit i transparentan, uz obećanje da će propusti biti ispravljeni, ali tek u narednim procedurama.