Pitali smo Autoceste FBiH koliko presude Ustavnog suda BiH usporavaju izgradnju Koridora Vc: Evo šta poručuju

Na sjednici Vijeća za implementaciju mira (PIC) ponovo je aktuelizirano pitanje državne imovine. Naime, prema presudi Ustavnog suda BiH država je titular imovine, a postoji privremena zabrana njenog raspolaganja do donošenja zakona o državnoj imovini, što iz RS blokiraju. Postoji mogućnost izuzeća od zabrane raspolaganja, no i to je često predmet politizacije.

Tokom sjednice PIC-a je poručeno da je potrebno pronaći neko rješenje za ovo pitanje da se u isto vrijeme poštuju odluke Ustavnog suda BiH, ali i da ne ispaštaju infrastrukturni projekti kao što su Koridor Vc i Južna interkonekcija. Upravo je nedavno na Predsjedništvu se desila jedna blokada vezano za dionicu autoputa kod Mostara, gdje se tražila izgradnja na području koje prolazi kroz neperspektivnu vojnu imovinu. Tim povodom smo kontaktirali Autoceste FBiH i pitali koliko presuda Ustavnog suda BiH po pitanju državne imovine usporava izgradnju Koridora Vc i kakav je stav Autocesta FBiH po tom pitanju.

- Projekt Koridor Vc je od strateškog značaja za cijelu Bosnu i Hercegovinu, a naš apsolutni prioritet je osigurati da radovi teku neprekidno i efikasno. Trenutno se suočavamo sa specifičnim izazovima na pojedinim dionicama, poput onih u regiji Mostara, gdje je za daljnji rad neophodno finalizirati pravni okvir vezan za eksproprijaciju i prenamjenu zemljišta, uključujući i pitanja vojne imovine. Kako ne bismo gubili dragocjeno vrijeme, u punoj saradnji s Vladom Federacije BiH i uz punu saglasnost naših međunarodnih kreditora, koncentrišemo se na nesporne dionice gdje radovi teku po planu. Paralelno, aktivno i svakodnevno vodi se dijalog sa svim relevantnim državnim institucijama kako bismo pronašli brza i održiva rješenja za preostale prepreke. Cilj nam je jasan: isporučiti ovaj vitalni koridor građanima i privredi BiH u cjelini, a to zahtijeva zajednički napor i posvećenost svih uključenih strana - rekli su iz Autocesta FBiH za "Avaz".

Odgovor Autocesta FBiH . Avaz Odgovor Autocesta FBiH . Avaz