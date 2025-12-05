Helez nakon burnih reakcija: Ne postoji sila koja će me natjerati da zašutim

Nakon što je ministar odbrane BiH Zukan Helez tokom TV gostovanja nazvao europarlamentarku Željanu Zovko "poluretardiranom" i "ustaškim kopiletom", uslijedile su brojne osude iz političkog vrha. Među prvima reagirala je predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, koja je poručila kako ovakav javni nastup nije primjeren niti dostojan funkcije koju Helez obnaša, a reagirali su i brojni funkcioneri iz susjedne Hrvatske te je čak zatraženo da se Helezu zabrani ulaz u zemlju. Tim povodom oglasio se sam Helez.



U posljednje vrijeme svjedočimo pravoj utrci u uvredama i napadima na moj račun, koje dolaze upravo od onih političkih aktera koji bi najradije vidjeli Bosnu i Hercegovinu podijeljenu, oslabljenu i bez institucionalne snage. Međutim, uprkos buci koju stvaraju, niko od njih nije ponudio ni jedan jedini konkretan demant, niti argument koji bi osporio ijednu činjenicu koju sam javno iznio. Ne odgovaraju na pitanja koja ih najviše pogađaju, jer dobro znaju da govorim istinu.

Željeli bi da mi šutimo dok nam, otvoreno i pred očima cijelog svijeta, crtaju nove granice preko teritorije Bosne i Hercegovine. Ne postoji sila koja će me natjerati da zašutim kada vidim da se udar na ustavni poredak i suverenitet naše države pokušava provesti političkim putem, onako kako u dva navrata u prethodnih 80 godina nije uspjelo vojnim putem. Historija nas je skupo naučila da ignorisanje otvorenih prijetnji vodi u tragediju. Zato ću uvijek reagovati - jasno, glasno i bez zadrške. To nije pitanje političkih simpatija, nego obaveze prema državi i prema svakom njenom građaninu.