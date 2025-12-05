Danas je posljednji dan za prijave: Prezentacija informacionog sistema za e-aukcije u Sarajevu

Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) podsjeća sve zainteresirane investitore i proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE) da je danas, 5. decembra 2025. godine, posljednji dan za prijave za učešće na prezentaciji Informacionog sistema za sprovođenje e-aukcija, koja će biti održana u Sarajevu.

Druga prezentacija ovog sistema, nakon uspješno realizirane prve u Mostaru, bit će održana 08. decembra 2025. godine (ponedjeljak), s početkom u 10:00 sati, u sali hotela Radon Plaza (Džemala Bijedića 185, Sarajevo).

Operator za OIEiEK je okončao postupak javne nabavke razvoja softverskog rješenja za sprovođenje aukcija za dodjelu podsticaja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, za mala postrojenja (FIT aukcije) i za velika postrojenja (FIP aukcije). Novi informacioni sistem omogućava potpuno transparentno, efikasno i digitalizirano sprovođenje aukcijskih postupaka.

U skladu s članom 40. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/23), prezentacija predstavlja praktičnu obuku i priliku za investitore i proizvođače električne energije iz OIE da se upoznaju s radom platforme i njenim funkcionalnostima.

Sve zainteresirane investitore i proizvođače električne energije iz OIE pozivamo da svoje učešće prijave najkasnije danas putem e-pošte na adresu: [email protected]

Broj mjesta je ograničen, stoga je pravovremena prijava neophodna.

Učešće na prezentaciji je besplatno.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati putem telefona: 036 281 034.

Kontakt osoba: Nataša Mandrapa, glasnogovornica Operatora za OIEiEK.