Završeni protesti prosvjetara: Tražit će vještačenje EMIS-a, konkurs smatraju cirkusom

Ispred Vlade KS danas su se okupili prosjetni radnici, ali i mnogi drugi koji su im došli dati podršku, nezadovoljni konkursnom procedurom za koju smatraju da ih je oštetila na više načina. Kao glavni razlog nezadovoljstva istaknuli su diskriminaciju, ali i brojne druge nelogičnosti.

Najavili su da će tražiti vještačenje EMIS-a, ali i iznijeti sve pravne osnove zašto bi konkurs trebao biti poništen. - Iznijet ćemo sve pravne osnove zašto bi konkurs trebao biti poništen. Na jučerašnjoj press konferenciji iznešeno je mnogo neistina. Pozvali su sve da kažu koji je pravni osnov za poništenje pa će u ponedjeljak biti upućen dopis prema Ministarstvu pravde i Vladi jer su oni nadležni i mogu poništiti Pravilnik. Od Suda ćemo zatražiti da vještaci vještače EMIS sistem kako bi utvrdili da li je datum diplomiranja bio obavezujuće polje ili nije - rečeno je na protestima.