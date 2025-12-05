Za isplatu 1. tranše iz Plana rasta potrebno ratificiranje sporazuma

- Komisija je zaključila da Reformska agenda, dostavljena 30. septembra 2025. godine, ispunjava ciljeve Uredbe o Instrumentu za rast. Agenda definira prioritetne reforme za ubrzanje zelene i digitalne tranzicije, jačanje razvoja privatnog sektora, zadržavanje talenata, te jačanje temeljnih prava i vladavine prava. Sada je na Bosni i Hercegovini da potpiše i ratificira Sporazum o instrumentu i Kreditni sporazum. Dodjela sredstava Bosni i Hercegovini, uključujući i predfinansiranje, može početi tek nakon što navedeni sporazumi stupe na snagu i nakon što se ispune svi uslovi – saopćeno je iz Delegacije EU u BIH.

Evropska komisija dala je pozitivnu ocjenu za Reformsku agendu BiH, koju je Vijeće ministara u Brisel dostavilo 30. septembra. Na taj način se i našoj zemlji, kao posljednjoj u regionu, omogućava pristup sredstvima iz Plana rasta EU za zapadni Balkan, u kojem je 976,6 miliona eura rezervirano za BiH.

Plan rasta za zapadni Balkan predstavlja mapu puta za približavanje ekonomija zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Obuhvata šest milijardi eura za investicije u region, na principu investicija i reformi.

Također osigurava pripremu za pristupanje jedinstvenom tržištu, što će omogućiti građanima zapadnog Balkana da ostvare određene rane pogodnosti evropskih integracija.

Šest partnera

Iz Delegacije EU su precizirali da će isplata sredstava biti uvjetovana uspješnom provedbom Reformske agende, koja obuhvata reforme u temeljnim oblastima, kao i socioekonomske reforme, kroz saradnju s Evropskom komisijom.

- S ovim odobrenjem, svih šest partnera sa zapadnog Balkana sada imaju usvojene reformske agende i mogu ostvarivati pogodnosti iz okvira Instrumenta dok napreduju na svom evropskom putu - naveli su iz Delegacije EU.

Na taj način se i našoj zemlji, kao posljednjoj u regionu, omogućava pristup sredstvima iz Plana rasta EU za zapadni Balkan, u kojem je 976,6 miliona eura rezervirano za BiH