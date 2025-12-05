Krnjić za "Avaz": Amidžićeve optužbe drska manipulacija, UIO BiH nije stvar dogovora entiteta, već državna institucija

Otvaranje graničnog prijelaza Bosanska Gradiška dovedeno je u pitanje nakon što član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijad Krnjić na elektronskoj sjednici nije podržao Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji UIO. Na taj način nisu stvoreni uvjeti za raspoređivanje radnika na novoizgrađeni prijelaz, pa je i svečanost otvaranja ovog objekta i brze ceste Bosanska Gradiška – Novi Varoš, planirana za 11. decembar, dovedena u pitanje. Nakon ovakvog ishoda sjednice oštro je reagirao ministar finansija BiH Srđan Amidžić, koji je FBiH optužio da ne želi otvaranje novog prijelaza, te najavio da će pozvati prijevoznike “da idemo pred Vladu FBiH”.

- Vidio sam tu galamu oko te odluke i po mom sudu to je manipulacija ministra Amidžića, sračunata da ispravi njegove greške. Naime, o otvaranju graničnog prijelaza ne znam ništa, to je pitanje za one koji su to organizirali. Čak nisam znao ni da je gotov. Nije to stvar o kojoj smo zadnjih mjeseci uopće imali ikakve odluke, ta tema mi nije bila relevantna, niti sam se na osnovu nje odlučivao. Ministar je mimo poslovnika stavio pravilnik na elektronsku sjednicu, na kojoj se može usvajati samo po principu – uzmi ili ostavi. Pravilnici su iznimno važna materija za funkcioniranje UIO BIH i ne mogu se donositi na taj način. A onaj ko je organizirao otvaranje i definirao datum, a da nije završio sve pripreme – a očito nije - to je njegov problem. Nisam znao ni da im je trebao pravilnik, to sam saznao tek kad se galama digla – kazao je za “Avaz” član Upravnog odbora UIO BIH Zijad Krnjić.

Dodaje da je pravilnik mogao biti usvojen mnogo ranije, ali da Upravni odbor, iako je na to obavezan, tri zadnja mjeseca nije ni imao sjednice. Poziv Amidžića da prijevoznici dođu pred Vladu FBiH Krnjić smatra smiješnim.