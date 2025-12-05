Krnjić za "Avaz": Amidžićeve optužbe drska manipulacija, UIO BiH nije stvar dogovora entiteta, već državna institucija

Otvaranje graničnog prijelaza Bosanska Gradiška dovedeno je u pitanje nakon što član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijad Krnjić na elektronskoj sjednici nije podržao Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji UIO. Na taj način nisu stvoreni uvjeti za raspoređivanje radnika na novoizgrađeni prijelaz, pa je i svečanost otvaranja ovog objekta i brze ceste Bosanska Gradiška – Novi Varoš, planirana za 11. decembar, dovedena u pitanje. Nakon ovakvog ishoda sjednice oštro je reagirao ministar finansija BiH Srđan Amidžić, koji je FBiH optužio da ne želi otvaranje novog prijelaza, te najavio da će pozvati prijevoznike “da idemo pred Vladu FBiH”.
- Vidio sam tu galamu oko te odluke i po mom sudu to je manipulacija ministra Amidžića, sračunata da ispravi njegove greške. Naime, o otvaranju graničnog prijelaza ne znam ništa, to je pitanje za one koji su to organizirali. Čak nisam znao ni da je gotov. Nije to stvar o kojoj smo zadnjih mjeseci uopće imali ikakve odluke, ta tema mi nije bila relevantna, niti sam se na osnovu nje odlučivao. Ministar je mimo poslovnika stavio pravilnik na elektronsku sjednicu, na kojoj se može usvajati samo po principu – uzmi ili ostavi. Pravilnici su iznimno važna materija za funkcioniranje UIO BIH i ne mogu se donositi na taj način. A onaj ko je organizirao otvaranje i definirao datum, a da nije završio sve pripreme – a očito nije - to je njegov problem. Nisam znao ni da im je trebao pravilnik, to sam saznao tek kad se galama digla – kazao je za “Avaz” član Upravnog odbora UIO BIH Zijad Krnjić.
Dodaje da je pravilnik mogao biti usvojen mnogo ranije, ali da Upravni odbor, iako je na to obavezan, tri zadnja mjeseca nije ni imao sjednice. Poziv Amidžića da prijevoznici dođu pred Vladu FBiH Krnjić smatra smiješnim.
- Njegove optužbe na račun Vlade FBiH također su drska manipulacija, utemeljena na njihovom narativu da su sve institucije međuentitetske. On nameće narativ da je UIO BiH stvar dogovora entiteta, što nije ni zakonski tačno, jer je to državna institucija. Tu Vlada FBiH ni sad, ni ranije, nikad nije pogriješila. Uopće se ne ponaša na način na kakav bi on htio, da se miješa u rad državne institucije. Tu se ministar Toni Kraljević ponaša u najboljem interesu Uprave, a najbolji interes Uprave je i interes države BiH. Zato su Amidžićeve optužbe drske i lažne, ali se uklapaju u narativ da su državne institucije u stvari međuentitetske, što naravno nije tačno – dodaje Krnjić.
On demantira bilo kakvu vezu njegove odluke s praksom koja traje već duže vrijeme, da RS sa jedinstvenog računa dobija više sredstava nego što joj realno pripada, dok istovremeno odbija donošenje odluke o izmjeni koeficijenata za raspodjelu prihoda.
- Nisam siguran imaju li neku taktiku, ali mjesecima ne zasjedamo, a koeficijente ne mijenjamo od septembra 2023. godine. Po zvaničnim dokumentima Uprave, a ne po mojoj procjeni, do 30. juna je trebalo s jedinstvenog računa, na teret RS, FBiH je trebalo vratiti par hiljada manje od 100 miliona KM. Njemu je to sasvim normalno i koristi poziciju predsjedavajućeg da to odbije. Sve je to vrlo prepoznatljiv način – otmi, uzmi i ne drži se propisa. Koeficijente bismo trebali usklađivati svaka tri mjeseca, ali tri od pet članova iz RS odbijaju donijeti odluku. Već dvije godine je tako i zato je dug narastao na 100 miliona. I onda ova galama koja im valjda treba. Mene to ne zanima. Ja se ponašam u skladu s normativnim aktima. Za mene je UIO državna institucija i odlučujem na način koji je najbolji za Upravu i za državu – ističe Krnjić.
Kaže da će granični prijelaz Bosanska Gradiška, nakon 20 godina čekanja i šest godina izgradnje, biti otvoren, ali da će pravilnik biti usvojen u skladu s propisima. Vjerovatno već u ponedjeljak, za kada je državni ministar zakazao redovnu sjednicu Upravnog odbora UIO BiH u Sarajevu.