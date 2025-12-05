Nakon ultimatuma, ministar Hrnjić se sastao s poljoprivrednicima: Sastanak trajao dva i po sata, rješenja nema

- Nismo iznašli rješenje, jer ministar je, svojim tumačenjem, tvrdio da pravilnik o podsticajima ne primjenjuje retroaktivno. Imali smo pravno “naguravanje” dva i po sata, što nas je iscrpilo. Rekao je da će se posavjetovati u naredna 2-3 dana sa svojim pravnim službama, a mi ćemo, kao udruženje, nastaviti sa svojim aktivnostima. Između ostalog, uputit ćemo dopis i Ministarstvu pravde, da imamo i njihovo mišljenje o postupanju ministra, a vjerovatno ćemo zatražiti i inspekcijski nadzor nad ovim predmetom – kazao je Kahriman za “Avaz”

Nakon sastanka poljoprivrednika u Vogošći i zahtjeva da budu primljeni na razgovor ili će u ponedjeljak sami doći pred zgradu Vlade FBiH, federalni ministar poljoprivrede Kemal Hrnjić sastao se jučer s predstavnicima udruženja poljoprivrednika. Prema riječima predsjednika poljoprivrednih proizvođača u FBiH Admira Kahrimana, sastanak je trajao skoro dva i po sata.

Sastanak s ministrom poljoprivrednici traže od sredine novembra, kada su održali sastanak u Odžaku, s kojeg su zatražili ukidanje obaveze posjedovanja fiskalnog računa kao uvjeta za ostvarivanje prava na podsticaje. Poljoprivrednici zahtijevaju da se pravilnici o novčanim podrškama donose najkasnije do 30. septembra za narednu godinu i da se u njihovu izradu uključe predstavnici poljoprivrednih udruženja, a zatražena je i redovna, transparentna i pravovremena isplata podsticaja.

Ispunjen uvjet

Jedna od primjedbi odnosi se na retroaktivnu primjenu novog pravilnika o podsticajima, jer proizvođači ne pristaju na, kako tvrde, njegovu retroaktivnu primjenu. Nakon što je ispunjen uvjet da budu primljeni na razgovor, poljoprivrednici su odustali od dolaska u Vladu FBiH u ponedjeljak, ali od blokada saobraćajnica ne odustaju.

Mi smo u pravu

- Naša zadnja opcija su protesti i mi smo ih spremni organizovati. Uzimajući u obzir da je decembar mjesec praznika, gledamo da do toga ne dođe, ali se nećemo libiti, jer znamo da smo u pravu. Ovo je postalo nekakvo nadmudrivanje između ministra i farmera. Nadamo se da će se ministar u konsultacijama uvjeriti u vjerodostojnost naših tvrdnji i da ćemo izbjeći sve moguće probleme – ističe Kahriman.