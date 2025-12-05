Dragomiru Miloševiću odbijen zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu

U odluci sutkinje Gati Santane navodi se da je Milošević od marta 2024. ispunio dvije trećine kazne i da je time ispunio uslove za razmatranje prijevremenog puštanja.

Predsjednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove (MMKS) Graciela Gati Santana odbila je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Dragomira Miloševića, osuđenog na 29 godina zatvora zbog zločina nad civilima u Sarajevu, prenosi Detektor .

Dalje se navodi kako Milošević tvrdi da se njegovo zdravstveno stanje pogoršalo, da su mu potrebni stalna briga i nadzor, koji mu nisu uvijek dostupni, te se poziva na više zdravstvenih tegoba. Miloševićevi problemi, navodi se, pogoršani su zbog njegove životne dobi od 83 godine, dugog perioda u zatvoru i nedostatka kontakta s porodicom.

- Medicinski izvještaj ne ukazuje na akutno ili životno ugrožavajuće stanje (…) Iako Estonija navodi da bi prijevremeno puštanje bilo opravdano iz medicinske perspektive, njegovo stanje nije dostiglo stepen ozbiljnosti koji bi učinio nastavak izdržavanja kazne neprikladnim, posebno s obzirom na adekvatnost pružene njege - stoji u odluci predsjednice Gatti Santane.

Utvrdila je da Milošević nije dokazao postojanje ubjedljivih humanitarnih razloga za prijevremeno puštanje.

Miloševićeva Odbrana je u junu 2025. godine podnijela zahtjev za njegovo prijevremeno puštanje na slobodu.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je 2009. pravosnažno osudio Miloševića, bivšeg komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS), na 29 godina zatvora. Prebačen je 22. marta 2011. u Estoniju na izdržavanje kazne.