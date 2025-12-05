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NAKON SASTANKA U SAD

Crnadak: Slanje nacističkog šljema je bio okidač za veću međunarodnu podršku Šmitu

Svi važni glavni gradovi su reagovali, ocijenili to uvredom i zatražili homogenizaciju podrške Šmitu, poručio je

Dejan Rakita/PIXSELL

M. Až.

5.12.2025

Opozicioni narodni poslanik iz Republike Srpske Igor Crnadak tokom posjete Sjedinjenim Američkim Državama održao je više sastanaka, a detalje svoje posjete najavio je za sutra.


Istakao je kako mu je sagovornici u Vašingtonu prenijeli da se podrška visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt) pojačala nakon što je SNSD-ov ministar na državnom nivou Staša Košarac poslao Šmitu nacistički šljem.

- Okidač za veću međunarodnu podršku Šmitu, uključujući SAD, bilo je slanje nacističkog šljema. Svi važni glavni gradovi su reagovali, ocijenili to uvredom i zatražili homogenizaciju podrške Šmitu. Očigledno ne baš pametan potez - napisao je Crnadak.

# IGOR CRNADAK
# STAŠA KOŠARAC
# SAD
# CHRISTIAN SCHMIDT
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