Crnadak: Slanje nacističkog šljema je bio okidač za veću međunarodnu podršku Šmitu

Opozicioni narodni poslanik iz Republike Srpske Igor Crnadak tokom posjete Sjedinjenim Američkim Državama održao je više sastanaka, a detalje svoje posjete najavio je za sutra.



Istakao je kako mu je sagovornici u Vašingtonu prenijeli da se podrška visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt) pojačala nakon što je SNSD-ov ministar na državnom nivou Staša Košarac poslao Šmitu nacistički šljem.