Crnadak: Slanje nacističkog šljema je bio okidač za veću međunarodnu podršku Šmitu

Opozicioni narodni poslanik iz Republike Srpske Igor Crnadak tokom posjete Sjedinjenim Američkim Državama održao je više sastanaka, a detalje svoje posjete najavio je za sutra.
NAKON SASTANKA U SAD
Svi važni glavni gradovi su reagovali, ocijenili to uvredom i zatražili homogenizaciju podrške Šmitu, poručio je
Dejan Rakita/PIXSELL
Opozicioni narodni poslanik iz Republike Srpske Igor Crnadak tokom posjete Sjedinjenim Američkim Državama održao je više sastanaka, a detalje svoje posjete najavio je za sutra.
Istakao je kako mu je sagovornici u Vašingtonu prenijeli da se podrška visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt) pojačala nakon što je SNSD-ov ministar na državnom nivou Staša Košarac poslao Šmitu nacistički šljem.
- Okidač za veću međunarodnu podršku Šmitu, uključujući SAD, bilo je slanje nacističkog šljema. Svi važni glavni gradovi su reagovali, ocijenili to uvredom i zatražili homogenizaciju podrške Šmitu. Očigledno ne baš pametan potez - napisao je Crnadak.
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INTERVJU ZA "SPORTBILD"