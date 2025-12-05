Potvrđena optužnica u predmetu Jerko Vican i drugi

Sud Bosne i Hercegovine je 14. novembra 2025. potvrdio optužnicu u predmetu Jerko Vican i drugi, kojom se optuženi Jerko Vican, Radoslav Milićević, Stojan Stanojević, Danijel Savkić, Milorad Gotovčević, Gojko Marić, Ljiljana Marijanović, Miro Martić, Mladen Simeunović i Tanasija Simeunović terete da su, radnjama opisanim pod različitim tačkama optužnice, počinili krivična djela organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelima nedozvoljena trgovina, nedozvoljen promet akciznih proizvoda, te krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi i pranje novca, sve iz KZBiH.

Jerko Vican se tereti da je od početka 2014. godine do 13. jula 2015. godine na području Bosne i Hercegovine organizirao grupu za organizirani kriminal, kojoj su kao pripadnici svjesno i htijući pristupili Radoslav Miličević, Stojan Stanojević, Danijel Savkić, Milorad Gotovčević i Gojko Marić, a radi sticanja materijalne koristi izvršenjem krivičnih djela koja se odnose na radnje nezakonitog prometa duhanom i duhanskih prerađevina i to duhana u listu, fabrički obrađenog duhana-stripsa i duhanskih otpadaka kao neakciznih proizvoda i rezanog duhana kao akciznog proizvoda, saopćeno je iz Suda BiH.

Grupi su od početka marta 2015. godine, u cilju sticanja materijalne koristi, u svojstvu članova pristupili Miro Martić kao posrednik i Ljiljana Marijanović kao ovlaštena službena osoba UINO BiH, koja je imala ulogu kontinuiranog pružanja informacija do kojih je dolazila u službi i poduzimanja drugih radnji u cilju pružanja pomoći i zaštite u nezakonitom poslovanju i vršenju nenakonitih radnji organizatora i ostalih članova grupe, svi pri tome djelujući sporazumno i kontinuirano s ciljem izvršenja krivičnih djela nedopuštena trgovina, nedopušten promet akciznih proizvoda, primanje dara i drugih oblika koristi, davanje poklona i drugih oblika koristi.

Dalje se navodi da je Jerko Vican neposredno, u ličnim kontaktima, kao i komunikacijom mobilnim telefonim, vršio organizaciju i uvezivao djelovanje pripadnika grupe kroz određivanje uloga i zadataka pojedinačnih pripadnika grupe, koje su između ostalog obuhvatale radnje prevoza, isplate i naplate, skladištenja i dalje nezakonite prodaje duhana fizičkim licama na „crnom tržištu", dok su članovi grupe po uputama organizatora i međusobnom dogovoru poduzimali radnje koje su doprinosile djelovanju ove grupe u izvršenju navedenih krivičnih djela, a tim radnjama su u konačnici ostvarili nezakonitu imovinsku korist u iznosu od najmanje 1.384.573,44 KM, od čega je dio korišten u redovnom privrednom poslovanju pravnog lica „Bavipp“ d.o.o. Posušje, a ostatak za raspolaganje organizatora grupe te vlasnika, direktora i odgovorne osobe u ovoj pravnoj osobi, Jerke Vicana.