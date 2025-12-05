Stanari traže da se stane ukraj bahatom Selmanoviću: Atomsko sklonište koristi kao skladište za svoj nargila bar

Inače, riječ je o vlasniku lanaca nargila barova "Mahala", a upravo se jedan nalazi na području općine gdje je Selmanović vijećnik, tačnije u naselju Dolac Malta.

Ranije je dugi niz godina bio saradnik Ibrahima Hadžibajrića, no nakon njegovog hapšenja odlučio je da ga napusti, a kada je shvatio da mu je potrebna neka druga politička opcija da bi mogao parazitirati još četiri godine, Adnan Šteta ga je objeručke prihvatio.

Kako saznaje portal "Avaza" stanari stambene zgrade Malta 1-3 (kompleks "Kifla"), kod koje se i nalazi njegov objekat, zatražili su od Općine da stane u kraj bahatom Selmanoviću.

Stanari traže da se atomsko sklonište koje se nalazi u sklopu njihove zgrade vrati u njihov posjed i funkciju, jer ga duži niz godina Nargila bar "Mahala" koristi kao privatno skladište, bez ikakve saglasnosti stanara, koji ne mogu ni da mu pristupe.

Oni podsjećaju da prema zakonima u BiH, objekti za zaštitu i spašavanje, uključujući skloništa, moraju biti održavani u stanje spremnosti i dostupnosti stanovništu kojem su namijenjeni. Navode da je to propisano u Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća FBiH te u Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu, te podzakonskim aktima i pravilnicima civilne zaštite koji regulišu održavanje, dostupnost i zabranu prenamjene skloništa bez odobrenja nadležnih organa.

Zatražili su da se njihov zahtjev razmotri prioritetno.