Pacijenti u BiH ujedinjeni: Najsnažniji poziv na reformu zdravstvenog sistema

Završetkom drugog dana Prve nacionalne konferencije pacijenata u Bosni i Hercegovini "Zdravstvo za budućnost“, oboljeli su uputili do sada najorganizovaniji i najsnažniji poziv na reformu zdravstvenog sistema.

Na skupu su učestvovali predstavnici više od 30 udruženja pacijenata iz Bosne i Hercegovine, udruženja pacijenata iz Rumunije, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije, zdravstveni radnici, međunarodne organizacije, kreatori politika i predstavnici institucija.

Razgovarali su o ključnim temama koje određuju budućnost zdravstva: prava pacijenata, ravnopravan pristup zdravstvenim uslugama, održivost zdravstvenog sistema, važnost prevencije, digitalizacija, mentalno zdravlje, oblasti rijetkih bolesti, zaštita ličnih prava pacijenata. Razmjena iskustava i dobrih praksi iz regiona istaknuta je kao putokaz za reforme u Bosni i Hercegovini.

Jurica Arapović, pomoćnik ministrice Ministarstva civilnih poslova BiH, kao institucionalni partner konferencije istakao je važnost uspostave registara rijetkih bolesti i onkoloških pacijenata, te interoperabilnih sistema razmjene podataka kao preduslova modernog zdravstvenog sistema, uz naglasak na prevenciju kao najisplativije ulaganje u zdravlje stanovništva.

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Enis Hasanović naglasio je značaj uključivanja pacijenata u kreiranje zdravstvenih politika, dostojanstvo svakog pacijenta i brži pristup efikasnijim terapijama, te podršku inicijativi Glasaj za život od samog početka.

Sanko Pandur, uime Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, istakao je ključne izazove i napredak u profesionalizaciji medicine, te važnost genetskog pristupa u liječenju pacijenata.

Predstavnici struke prof. dr. Nurija Bilalović, doc. dr. sci. med. Berisa Hasanbegović, mr. sc. dr. Vasvija Šarić,,prim. mr. med. sci. Mensuda Hasanhodžić, prof. dr. Edin Begić, dr. Inga Lokmić – Pekić, pružili su snažnu podršku pacijentima kroz izuzetna stručna predavanja iz oblasti patologije, onkologije, hematologije, kardiologije i psihologije, potvrđujući da je upravo saradnja pacijenata i stručnjaka jedini put ka pravednijem, održivijem i humanijem zdravstvenom sistemu.

Olena Dorošenko, viša zdravstvena ekonomistica Svjetske banke, je poručila da zdravstveni sistem, koji poštuje i štiti prava pacijenata i sarađuje sa njihovim organizacijama, bolje upravlja pristupom zdravstvenoj zaštiti, smanjuje nejednakosti i pruža usluge koje odgovaraju potrebama ljudi.

- Jačanje glasa pacijenata nije samo cilj sektora, već ključ za održiv napredak i jačanje ljudskog kapitala. Svjetska banka podržava Bosnu i Hercegovinu kroz investicije i pruža tehničku pomoć uz podršku EU i Vlade Švicarske. Ove aktivnosti pomažu institucijama da razviju kapacitete, promovišu preventivnu zaštitu, unaprijede pružanje usluga i upravljanje, kako bi svi građani imali pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, a zemlja povećala ljudski kapital i ekonomsku otpornost – dodala je Doroshenko.

Centralni dio konferencije bilo je predstavljanje Sarajevske deklaracije pacijenata, prvog formalnog dokumenta ovog tipa u Bosni i Hercegovini, koji objedinjuje zahtjeve, preporuke i viziju pacijenata iz cijele zemlje.

Dokument je rezultat višemjesečnog rada više od 30 udruženja pacijenata, uz konsultacije sa stručnjacima, a u narednom periodu bit će upućen svim relevantnim institucijama, pokrenut će se konsultacije i razgovori sa ministarstvima, zdravstvenim ustanovama i partnerima u zemlji i inostranstvu, kako bi preporuke iz deklaracije postale konkretne mjere u praksi i pacijenti konačno bili prepoznati kao ravnopravni partneri u kreiranju zdravstvenih politika.

Tokom dva dana konferencije jasno je istaknuto da zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine mora biti održiv, transparentan i pristupačan pacijentima, da prevencija mora biti prioritet, da digitalizacija više nije izbor nego nužnost, te da pacijenti s rijetkim bolestima zaslužuju jasnu zakonsku zaštitu, a zaštita ličnih podataka temelj je povjerenja u sistem, saopćeno je iz inicijative “Glasaj za život”.