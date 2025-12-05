Selmanović demantuje: Nisam vlasnik "Mahale", ja sam zaposlenik firme za modno rublje

Nakon što je portal "Avaza" objavio informaciju, na molbu stanara zgrade u Općini Novo Sarajevo, kod koje se i nalazi ugostiteljski objekat "Mahala", a koji su zatražili i od Općine da stane u kraj Harisu Selmanoviću i izmjesti, kako smo objavili, njegov objekat, redakciji se javio upravo Selmanović.
- Obraćam Vam se zbog članka na Vašem portalu. Ja sam zaposlenik firme modno rublje Lisca i nisam vlasnik "Mahale" - napisao je Selmanović.
Inače, kako smo objavili stanari traže da se atomsko sklonište koje se nalazi u sklopu njihove zgrade vrati u njihov posjed i funkciju, jer ga duži niz godina Nargila bar "Mahala" koristi kao privatno skladište, bez ikakve saglasnosti stanara, koji ne mogu ni da mu pristupe.
Oni podsjećaju da prema zakonima u BiH, objekti za zaštitu i spašavanje, uključujući skloništa, moraju biti održavani u stanje spremnosti i dostupnosti stanovništu kojem su namijenjeni. Navode da je to propisano u Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća FBiH te u Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu, te podzakonskim aktima i pravilnicima civilne zaštite koji regulišu održavanje, dostupnost i zabranu prenamjene skloništa bez odobrenja nadležnih organa.