Selmanović demantuje: Nisam vlasnik "Mahale", ja sam zaposlenik firme za modno rublje

Nakon što je portal "Avaza" objavio informaciju, na molbu stanara zgrade u Općini Novo Sarajevo, kod koje se i nalazi ugostiteljski objekat "Mahala", a koji su zatražili i od Općine da stane u kraj Harisu Selmanoviću i izmjesti, kako smo objavili, njegov objekat, redakciji se javio upravo Selmanović.

- Obraćam Vam se zbog članka na Vašem portalu. Ja sam zaposlenik firme modno rublje Lisca i nisam vlasnik "Mahale" - napisao je Selmanović.