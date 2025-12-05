Priča o heroju s Čengić Vile: Još žive ljudi koji pamte Karla Ivandića

Borci Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su branili Sarajevo danas ustaju na noge kada se spomene ime i prezime saborca Karla Ivandića.

On je preminuo na jučerašnji dan 1992. godine. Još 2021. godine zastupnica u Skupštini KS Amra Hasagić je zatražila da mu se podigne spomenik, no to nije nikada realizirano.

Dopredsjedavajući Općinskog vijeća Centar Dženan Mulić je također jučer, na godišnjicu njegove smrti, ponovo pokrenuo tu inicijativu, a da li će sada imati više uspjeha ostaje da se vidi.

Navijači Sarajeva su mu nacrtali mural u Gradačačkoj ulici u naselju Čengić Vila, nedaleko od škole koju je pohađao.

Podsjetimo, Karlo Ivandić, heroj je odbrane Sarajeva. Kao dječak, star svega 18 godina, nije dva puta razmislio da li će braniti svoj grad.