Priča o heroju s Čengić Vile: Još žive ljudi koji pamte Karla Ivandića

Borci Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su branili Sarajevo danas ustaju na noge kada se spomene ime i prezime saborca Karla Ivandića.
On je preminuo na jučerašnji dan 1992. godine. Još 2021. godine zastupnica u Skupštini KS Amra Hasagić je zatražila da mu se podigne spomenik, no to nije nikada realizirano.
Dopredsjedavajući Općinskog vijeća Centar Dženan Mulić je također jučer, na godišnjicu njegove smrti, ponovo pokrenuo tu inicijativu, a da li će sada imati više uspjeha ostaje da se vidi.
Navijači Sarajeva su mu nacrtali mural u Gradačačkoj ulici u naselju Čengić Vila, nedaleko od škole koju je pohađao.
Podsjetimo, Karlo Ivandić, heroj je odbrane Sarajeva. Kao dječak, star svega 18 godina, nije dva puta razmislio da li će braniti svoj grad.
Na početku oružane agresije na Republiku BiH, među prvima se dobrovoljno prijavljuje u Štab Teritorijalne odbrane, koji je bio smješten u istoj osnovnoj školi koju završio nekoliko godina ranije.
Ovim je činom podstakao i mnoge druge momke i dječake da se pridruže Oružanim snagama RBiH, jer je pokojni Karlo zbog svoje blage naravi, dobre duše i hrabrog srca bio uzor mnogima - ne samo svojim vršnjacima, nego svim istinoljubivim, pravednim i čestitim ljudima u naselju Čengić Vila i van njega.
Prilikom pada sarajevskog naselja Otes, 4. decembra 1992. godine, pogođen je metkom u glavu, kada se treći put vraćao po granatu za RPG, kojim je tog dana u borbama pogodio i uništio jedan neprijateljski tenk i dva transportera.
Tada je ovaj heroj izgubio život i upisao se u historiju odbrane grada Sarajeva i države BiH.